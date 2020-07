Covid-19: Gualeguaychú podría ingresar en transmisión comunitaria

Los especialistas del Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria (Coes) de Gualeguaychú no descartan tomar más medidas restrictivas si se detecta que hay circulación comunitaria del virus en la ciudad. Incluso, en ese panorama, podría volverse a la fase 1, lo que implicaría un aislamiento estricto.

En Gualeguaychú se confirmó un caso de coronavirus el martes, otro el miércoles, 11 el jueves, 4 el viernes y 6 el sábado, lo que hace un total de 23 casos en cinco días.



Al respecto, el director del hospital, Roberto Martín Piaggio, informó que de los últimos casos conocidos en Gualeguaychú, seis aún se encuentran sin que se haya comprobado el nexo epidemiológico.



Este sábado por la mañana en el Centro de Convenciones, el equipo del Coes y funcionarios municipales recibieron a los medios de prensa para intercambiar ideas acerca de la situación en la ciudad.



"El escenario ha cambiado, y mucho", dijo Paggio al resumir la nueva situación en Gualeguaychú, que llevaba varios días sin nuevos casos. En ese sentido, explicó que "hay seis casos de los cuales no tenemos conocimiento certero del nexo, de la punta del ovillo, y la situación se complejiza".



Dijo también que se ha generado "una situación que no teníamos, como circulación por conglomerado", al aludir a los nuevos casos que registran contactos en grupos de personas.



También informó que hay 126 contactos estrechos de casos confirmados, y con las nuevas confirmaciones se continúa la investigación acerca de con quiénes conviven o han estado por trabajo u otras razones.



Además, hay 96 personas como contactos estrechos en seguimiento de "casos probables".



Piaggio aseguro que Gualeguaychú estará "varios meses en este escenario", y admitió que "cada habilitación que damos es un riesgo". Pese a ello, llamó a la ciudadanía "a incorporar los nuevos hábitos".



El profesional de la salud dijo que con las medidas preventivas los habitantes de Gualeguaychú pueden "llevar adelante una vida lo más normal posible", y agregó que "si el escenario lo permite se podrían retomar otras actividades".



Otro de los miembros del Coes local, Adolfo Weimberg, fue un paso más allá: "Es probable que en la semana estemos hablando de transmisión comunitaria (es decir, cuando no se logran establecer todos los nexos de los contagios por Coronavirus) y que tengamos pacientes más graves a partir que avance la enfermedad".



A su turno, el Dr. Federico Gini Cambaceres remarcó la importancia de que los pacientes con otros problemas de salud no desatiendan su enfermedad. Con respecto a la evolución del Covid- 19, señaló que "a medida que aumenten los números podemos tener pacientes graves y fallecidos".



También participó la secretaria de Gobierno de la municipalidad, Delfina Herlax, quien habló de las medidas municipales que se toman mediante un diálogo con el CoesS.



Contagio a través del mate



El neumólogo Adolfo Weimberg aseguró que "más de la mitad de los nuevos casos fueron de contagio por el mate", en un dato no menor acerca de una tradición cultural de Gualeguaychú.



En la misma línea, Piaggio dijo que "la mayoría de los casos estrechos confirmados tienen que ver con prácticas no adecuadas".



Fuente: Radio Máxima