Paraná: Realizarán hisopados a niños con casos sospechosos de Covid-19

El ministerio de Salud informó que profesionales del hospital San Roque acudirán a centros de salud y unidades de cuidados mínimos a practicar hisopados a pacientes pediátricos sospechosos de Covid-19. La habilitación de este nuevo dispositivo permite optimizar la atención en la capital provincial.

Hospital San Roque.

La provincia tiene definida la ruta de atención de pacientes con coronavirus (y de los casos sospechosos) en cada localidad. En tal sentido, en los últimos días los profesionales del servicio de otorrinolaringología del hospital Materno Infantil San Roque de Paraná repasaron detalles del protocolo para la toma de muestras de los pacientes pediátricos de la capital provincial con sospecha de la enfermedad fuera de la institución así como el llenado de la ficha epidemiológica.



Al equipo citado se le asignó la tarea de asistir a Centros de Salud o Unidades de Cuidados Mínimos de Aislamiento Covid-19 Complementarias, para tomar las muestras de los pacientes sospechosos pediátricos. Es importante saber que dichas tareas extrahospitalarias no se realizan por demanda espontánea: se ejecutan con turnos programados establecidos por la dirección de Epidemiología del ministerio de Salud.



La toma de muestras extramuros comenzó a implementarse esta semana en la ciudad de Paraná; donde este lunes los profesionales del hospital se trasladaron a un centro de salud a practicar el hisopado.



En qué casos se implementa



Como se indicó, esta modalidad de trabajo para la toma de la muestra requiere de una coordinación previa entre los diferentes equipos de salud, además de que sólo se implementa en casos que cumplen una serie de condiciones.



Se puede activar cuando Epidemiología informa que hay un paciente sospechoso que requiere toma de muestra y que el mismo va a quedar cumpliendo aislamiento en domicilio o irá a una unidad de cuidados mínimos. En tales casos se articula con el dispositivo del hospital para que el hisopado pueda realizarse en el centro de atención primaria más cercano al domicilio del paciente.



El dispositivo está conformado por los médicos otorrinolaringólogos del hospital San Roque, que tienen experiencia en el abordaje de pacientes pediátricos para la toma de hisopados faringonasales. El equipo de trabajo comprende, además, a otros médicos de la institución que se encuentran capacitados para la toma de las muestras.



No es un dato menor, por varias razones: por un lado, es importante señalar que la PCR (técnica de laboratorio por la cual se detecta el material genético del virus) actualmente es la mejor herramienta disponible para arribar al diagnóstico, pero la fiabilidad del estudio está supeditada a la calidad de la toma de la muestra (esto es: que se realice correctamente, que se obtenga suficiente material). Por lo tanto, disponer de profesionales con experiencia en el manejo de pacientes pediátricos para esta tarea es un activo diferencial en un eslabón fundamental del proceso.



Por otro lado, responde a la organización del sistema en su conjunto, y a las estrategias que se ha dado el propio hospital para que la atención específica en el marco de la Pandemia no resienta la prestación en las demás áreas de la estructura hospitalaria.



Por su parte, tanto los consultorios como los diferentes servicios y el vacunatorio del hospital San Roque, se manejan por los circuitos habituales de la institución; en tanto que las patologías respiratorias ingresan por un acceso diferenciado sobre calle La Paz a la posta respiratoria.



A su vez, dentro del sector de posta respiratoria hay un dispositivo para el abordaje de los pacientes con sospecha de Covid y toma de muestra, con un circuito particular. Y si, a partir de la vigilancia epidemiológica, ya se sabe que determinado paciente es contacto estrecho de un caso o tiene altas probabilidades de ser un caso positivo, se lo ingresa directamente a la sala de internación (cuando corresponde por su edad o grupo de riesgo) donde guardará aislamiento, y allí se toma la muestra.



De este modo, la comunidad no tiene razones para descuidar los controles, atenciones o el cumplimiento del calendario de vacunación, ya que hay diferentes estrategias complementarias entre sí que permiten sustentar la atención normal.



En este contexto, desde el inicio de la Pandemia la provincia ha ampliado la capacidad para la toma de muestras, incorporando progresivamente efectores a la red.



Actualmente hay 41 instituciones con capacidad de toma de muestras:



Los hospitales San Martin, San Roque y La Baxada, de Paraná; Masvernat y Felipe Heras, de Concordia; Centenario, de Gualeguaychú; Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay; San Antonio, de Gualeguay; San Benjamín, de Colón; Santa Rosa, de Villaguay; Salaberry, de Victoria; 9 de Julio, de La Paz; Santa Rosa, de Chajarí; Sagrado Corazón de Jesús, de Basavilbaso; San José, de Diamante; Nuestra Señora del Luján, de Ramírez; Justo José de Urquiza, de Federal; San José, de Federación; Francisco Ramírez, de Feliciano; Santa Elena, de la localidad homónima; San Blas, de Nogoyá; San Francisco de Asís, de Crespo; San Roque, de Rosario del Tala; José María Miranda, de Cerrito; el Centro Pediátrico, de Santa Elena; Manuel Belgrano, de Urdinarrain; San Roque, de Villa Elisa; San Isidro Labrador, de Larroque; San José, de la localidad homónima; San Miguel, de Bovril; Joseph Lister, de Seguí; Francisco Castaldo, de María Grande; Falucho, de Maciá; Santa Rosa, de Lucas González; Brague Villar, de Hasenkamp; Castilla Mira, de Viale; Behring, de Ibicuy; Paranacito, de Villa Paranacito; Nuestra Señora del Carmen, de Mansilla; Perú, de Galarza; y San Vicente, de San Jaime de la Frontera.