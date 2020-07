El Banco Central emitió recomendaciones para operar de manera segura

El Banco Central de la República Argentina publicó cuáles son las mejores prácticas para operar de manera segura con los canales y medios electrónicos, con cinco recomendaciones para evitar estafas.

Banco Central.

Además, la entidad rectora recordó que no llama a nadie ni envía correos electrónicos para pedir tus datos personales o bancarios.



Para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, jubilaciones, pensiones o cualquier otra asignación nunca te pedirán como condición realizar una transferencia de dinero, señaló la entidad.



Todos estos trámites son gratuitos y no requieren intermediaciones ni gestorías.



Las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE, agregó.



Y luego comunicó sus recomendaciones:



1) No des tus datos personales (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. Tu banco tampoco te va a pedir esa información.



2) No ingreses datos personales o bancarios en sitios por medio de links que te llegan por correo electrónico, podrían ser fraudulentos. Mantené siempre actualizado tus datos de contacto en los bancos en los cuales sos cliente.



3) No aceptes beneficios en los que te pidan a cambio hacer una transferencia de dinero.



4) No aceptes asistencia -presencial o telefónica- de terceras personas para operar en cajeros automáticos. Recordá que está prohibido hablar por teléfono celular en entidades bancarias y en los lugares asignados a dichos cajeros automáticos.



5) Ante la menor duda, contactate con tu banco a través de sus canales oficiales.