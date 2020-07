Jujuy: Matan tucanes y hacen peligrar la especie

Las aves fueron víctimas de perdigones, gomeras y rifles de aire comprimido. Su principal peligro radica en la pérdida de sus bosques nativos.

Mataron 11 tucanes en 40 días y temen por la continuidad de la especie

La particular ave de pico naranja, tan característica del norte argentino, se encuentra en peligro después de que el Grupo Aves Jujuy registrara 11 ataques mortales a tucanes en un periodo de 40 días.



Según explicó la referente de la organización, Sara Cabrera, al portal de noticias /Todo Jujuy/, “el peligro que corre la especie radica en principio por la pérdida de sus bosques nativos, pero también por la emigración a las ciudades donde reciben ataques con gomeras, rifles de aire comprimido o perdigones”.



En esta época del año, esta especie se suele observar con mayor frecuencia en los centros urbanos, como San Salvador de Jujuy o Libertador General San Martín. "Los ataques se acumulan en los meses de invierno porque es cuando más se los ve en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Nos llamó mucho la atención haber recibido la información de tantos tucanes atacados. Fue realmente impresionante", señaló Cabrera al portal, que es estudiante de Biología de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).



Ave protegida. En octubre del año pasado, el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy declaró a los tucanes aves protegidas y quienes las dañen deberán multas que van desde cinco mil a 40 mil pesos, según la ordenanza.



¿Qué hacer si se encuentra un animal silvestre herido? Desde el Cafaju (Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy) aseguran que es posible denunciar la aparición de cualquier animal silvestre y/o autóctono que se encuentre herido, maltratado o que sea retenido en una vivienda de manera ilegal.



En caso de encontrar un animal herido, es importante mantener la calma, tener precaución y seguir una serie de recomendaciones para conseguir que el ave pueda vivir. Y comunicarse con Cafaju para la intervención inmediata de los equipos profesionales. Si el animal debe ser removido y no puede esperar la llegada del personal del Cafaju, es de suma importancia que te protejas las manos, sea con un pañuelo o unos guantes para evitar que te lastime. Es una situación que puede asustarlo, por lo que es mejor saber qué hacer para no estresarlo más



Fuente: Perfil.-