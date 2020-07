ATE denunció que el gobierno entrerriano actúa de mala fe

Foto: AIM.

El Consejo Directivo Provincial (CDP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió a AIM que la falta de convocatoria paritaria por parte del gobierno entrerriano “no es de buena fe, ya que aprovecha la imposibilidad de los sindicatos de manifestarse masivamente para no discutir salarios”.



La CDP de ATE junto a los secretarios generales del sindicato analizaron hoy “la pérdida del poder adquisitivo en lo que va del año, a nivel provincial y la nula respuesta del poder Ejecutivo a los reiterados pedidos de apertura a la discusión paritaria”.



La paritaria salarial “es un derecho ganado por los trabajadores con años de lucha, una modalidad que permite la discusión, en un ámbito formal, donde se intercambian informaciones entre los representantes provinciales y los trabajadores organizados, un ámbito en que las partes están obligados a negociar de buena fe”, dijeron.



En ese marco, reiteraron el pedido de convocatoria: “No es de buena fe que el Ejecutivo aproveche la imposibilidad de los sindicatos de manifestarse masivamente para no discutir salarios. Este pedido se hace extensivo a los municipios que aún no convocaron a paritarias”.



Por otro lado se repudió la Ley de Emergencia: “en lo referente a los artículos que significan una reducción salarial a los trabajadores, tanto activos como pasivos. Volvemos a reafirmar, como expresa la propuesta de la Multisectorial, que se tiene que producir una Reforma Tributaria donde paguen los que más tienen, y dejar de hacer recaer todo el peso en los trabajadores entrerrianos, tanto estatales como privados”.



Además, “se definió recurrir a la justicia por los descuentos, en concepto de ‘horario atípico’, que se le aplican a los trabajadores en grupos de riesgo”.



Por otro lado, desde el CDP se designará a quienes participarán de las reuniones que promueve el ministerio de Salud semanalmente, relacionadas a la evolución de la pandemia, ámbito que no es más que una reunión donde representantes del Ministerio de Salud brindan un informe. Es por esto que volvemos a sostener la necesidad de la conformación de los Comités de Crisis donde se pueda discutir verdaderamente las condiciones laborales de los trabajadores en el marco de la pandemia.