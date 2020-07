Covid-19: Confirmaron 65 nuevas muertes y 3.645 casos en las últimas 24 horas en Argentina

El ministerio de Salud informó este martes que en las últimas 24 horas se confirmaron 3.645 casos de coronavirus y que fallecieron 65 personas. Con estos nuevos datos, el total de contagios desde que comenzó la pandemia es de 106.910 y los fallecidos alcanzaron los 1.968.[{adj:86237 alignright}]



En el reporte matutino, el Gobierno había confirmado 23 muertes. 16 hombres, 7 de 75, 84, 63, 85, 50, 90, y 72 años, de la provincia de Buenos Aires; 9 de 43, 58, 72, 73, 60, 83, 72, 78 y 83 años, de la ciudad de Buenos Aires; y 7 mujeres, 5 de 84, 92, 84, 85 y 71 años, de la provincia de Buenos Aires; y 2 de 90 y 66 años, de Capital Federal.







En el informe vespertino se registraron 42 nuevas muertes. 25 hombres, 15 de 75, 69, 70, 56, 87, 54, 70, 65, 71, 88, 93, 59, 67, 40 y 79 años, de la provincia de Buenos Aires; 9 de 88, 102, 57, 102, 77, 85, 83, 68 y 77 años, de la Ciudad; uno de 69 años, de Chaco; y 17 mujeres, 8 de 78, 91, 96, 60, 48, 61, 86 y 97 años, de la provincia de Buenos Aires; y 8 de 91, 86, 80, 84, 66, 88, 84 y 87 años, de Capital Federal; y una de 80 años, de Río Negro.



Argentina pasó el domingo la barrera de los 100.000 contagios pero sigue estando por debajo de Colombia, Perú, Chile y Brasil, los países de la región que más han sufrido el impacto del coronavirus.



Al día de hoy el total de altas es de 45.467 personas. Ayer fueron realizadas 9.377 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 483.799 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 10.661 muestras por millón de habitantes. En tanto, el número de casos descartados hasta ayer es de 298.086 por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico.



En una entrevista radial que brindó en la tarde del lunes, el presidente Alberto Fernández se refirió a la pandemia de coronavirus que está atravesando el mundo y, en lo que respecta a la Argentina, al pico de contagios que hay en el país. En ese sentido dijo que “la pandemia está muy lejos de ser superada” y que “hay que moverse con mucho cuidado”.



“Miren lo que pasó en Israel o lo que está pasando en Jujuy, que hay un rebrote por dos policías que se cruzaron a Bolivia a comprar hojas de coca y a la vuelta contagiaron a 35 personas”, afirmó.



También se refirió a la prueba de vacunas en Argentina que harán los laboratorios Pfizer y BioNtech. “Es una gran noticia para el mundo, que tiene que encontrar una solución a este problema que excede a la Argentina”, sostuvo.



Luego brindó más detalles al contar que “en el país se harán las pruebas finales de la vacuna”. “Hay cuatro fases para que una vacuna se complete. Acá estamos en la tercera. La vacuna se experimentaría con ciudadanos norteamericanos y argentinos en simultáneo”, indicó.



Fernández explicó que “no se tienen en cuenta tanto las condiciones humanas, sino las condiciones técnicas que hay en el lugar”. “Evaluaron las condiciones tecnológicas y científicas del país, además de la cuestión profesional”, agregó.



Ayer por la tarde también se reunieron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof para coordinar el formato de flexibilización de la cuarentena que termina el 17 de julio.



Según acordaron la apertura será coordinada y habrá flexibilizaciones en todo el AMBA, pero la salida no será idéntica en cada distrito. “Cuando en la Ciudad abrimos comercios, en Provincia abrieron industria y hoy continúan abiertas, bien protocolizado, y nosotros no tenemos abiertos los comercios”, explicaron en el equipo de Rodríguez Larreta. También insistieron en que “si los números acompañan, la idea es empezar a desandar gradual y cuidadosamente la cuarentena, que bien puede realizarse en forma diferenciada”.



En síntesis, se podría decir que el acuerdo al que llegaron es afinar el lápiz durante toda la semana para que haya a partir del 18 de julio una flexibilización coordinada y diferenciada de acuerdo a cada realidad, como se viene haciendo hasta ahora. Es decir, el peligro de que haya una ruptura en la salida de la cuarentena no parece latente.



Fuente: Infobae.