Covid-19: Preocupan los pacientes jóvenes con factores de riesgo

El Comité de Organización de la Emergencia Sanitaria (Coes) se reunió este domingo para analizar la evolución del Coronavirus. Preocupación por los casos de pacientes jóvenes con factores de riesgo de salud y el crecimiento exponencial.

El Coes analizó la situación epidemiológica en la provincia.

El director del hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar precisó que la situación de las personas internadas "siguen las estadísticas que uno está acostumbrado a ver: muchos casos”.



“Pero tenemos casos de pacientes jóvenes que tienen factores de riesgo y que ameritan estar internados, esos pacientes también ocupan un lugar en el piso de atención con los pacientes leves a moderados. Y empezamos a tener los primeros casos graves”, puntualizó Bantar, y agregó: “hemos tenido casos graves que han salido airosos, que han vuelto a la sala, pero tenemos casos de pacientes internados en estado delicado”.



Respecto a la cantidad de casos graves que se han registrado en los últimos días, Bantar sostuvo que "en este momento tenemos en terapia intensiva en el hospital San Martín tres casos, uno en el hospital de la Baxada y algunos casos delicados en la planta que todavía no meritan pasar a terapia intensiva, tienen una situación de definición grave pero no critica".



En esa línea, el secretario de Políticas Sanitarias y de Bienestar, Guillermo Zanutini, adelantó que, "en función de la cantidad de casos que hemos tenido fundamentalmente en Paraná, se comienza a plasmar la organización el diseño organizacional que nos veníamos planteando hace cuatro meses”, y explicó que “los últimos días nos exigieron afinar muchos detalles de esa organización que depende fundamentalmente de las características clínicas de los pacientes y de las edades”, expresó.



Preocupados y ocupados

“Nuestros equipos de salud, nuestras distintas redes de servicios de salud que están a lo largo y a lo ancho de la provincia, están interviniendo con mucha capacidad de trabajo pero ero también preocupados y ocupados con la situación que estamos atendiendo”, expresó al término del encuentro la ministra de Salud, Sonia Velázquez.



En ese sentido, la funcionaria remarcó que “particularmente Gualeguaychú y Paraná son las localidades más interpeladas en este momento”. “Son dos grandes brotes de transmisión local por conglomerado que cada día se va complejizando muchísimo más por las características de los casos, pero también por las edades y las criticidad de algunos casos en particular que se nos han presentado en las últimas horas”, subrayó.



Por otra parte, Velázquez puso de relieve las “innumerables las instancias que hemos tenido con el área de vigilancia epidemiológica para buscar activamente los casos, sobre todo con los contactos estrechos de aquellos casos ya positivos”.



“Esto es una tarea que realmente lleva horas de trabajo y una gran logística, tanto en materia de recursos humanos, como de insumos y elementos de protección personal”, continuó la titular de la cartera sanitaria, e hizo hincapié en la “la dinámica que supone poder aislar e internar, según la criticidad del caso, en los lugares que ya tenemos previamente organizado para ello”. Además remarcó que “los casos se duplican, triplican y hasta se cuatriplican en función de un caso positivo”.



En ese marco, Velázquez reveló que, de acuerdo a la investigación epidemiológica, “cada caso positivo ha despertado y ha propagado innumerables contactos estrechos, personas que han tenido, si se quiere, una vida social intensa o familiar ampliada”.