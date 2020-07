Especialistas del Grupo de Asesoramiento Científico del gobierno del Reino Unido afirmaron este miércoles que el nuevo coronavirus, causante del Covid-19, "no va a desaparecer" ni siquiera con el desarrollo de una vacuna porque "ahora es una infección endémica humana".

Científicos afirman que el coronavirus durará décadas aún con la vacuna

Jeremy Farrar, miembro del Grupo de Asesoramiento Científico del gobierno británico, informó ante el Parlamento del Reino Unido que "incluso si tenemos una vacuna o tratamientos muy buenos, la humanidad seguirá viviendo con este virus durante muchos, muchos años".



La interpretación de los especialistas británicos resonó particularmente fuerte dado que hay 15.056.149 casos de Covid-19 acumulados en todo el mundo en lo que va de la pandemia, de los cuales 297.952 corresponden al Reino Unido, de acuerdo con las cifras de la Universidad Johns Hopkins.



John Bell, docente de la Universidad de Oxford, agregó que el nuevo coronavirus "estará aquí para siempre, no se va a ninguna parte y habrá inviernos en los que el coronavirus estará de vuelta; creo que la idea de que lo vamos a eliminar en toda la población no es realista".



Estados Unidos registró más de 26 por ciento de los casos y el 23 de los decesos en todo el mundo y California, su estado más poblado, se convirtió este miércoles en el nuevo epicentro de la pandemia de Covid-19 al superar en cantidad de contagios a Nueva York, con cerca de 410.000.



Detrás de Estados Unidos se encuentra Brasil con un total de 2.159.654 casos acumulados y 81.487 muertes por Covid-19, y la India es el tercer país que rompió la barrera del millón de diagnósticos positivos con 1.193.078 contagios confirmados, 28.732 letales.



Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguraron que la vacuna contra el nuevo coronavirus podría estar disponible recién en 2021, pero ni siquiera con la profilaxis efectiva desaparecería el Covid-19.



"Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos. No importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que la vacuna es segura y efectiva", señaló el director de Emergencias de la OMS, Mike Ryan.



Ryan afirmó que se está "apurando las cosas todo lo que se puede" el proceso para dar con la vacuna, pero que "no significa bajo ninguna circunstancia que vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad".