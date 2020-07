Analizan bloquear el Cuit de los beneficiarios del IFE para la compra de dólares

Con el objetivo de aumentar los controles en el mercado cambiario y reducir las transacciones inusuales, fuentes oficiales aseguraron a Ámbito que analizan bloquear el Cuit de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para la compra de dólares. Se trata de la misma medida que ya rige para los beneficiarios de otros instrumentos de asistencia estatal como los créditos a tasa cero.

La medida tiene su raíz en los bloqueos que las entidades financieras realizaron a cuentas electrónicas en moneda estadounidense durante las últimas semanas, luego de registrar extraños aumentos en las transferencias a través de los llamados "coleros digitales".



Estas operaciones consisten en una utilización de cuentas digitales de terceros, a las cuales los ahorristas transfieren una determinada cantidad de dinero con una comisión, con el objetivo de saltar el cepo y superar el tope de 200 mensuales que permite comprar el Banco Central (Bcra).



Al IFE se lo considera de carácter alimentario y por lo tanto no se le pueden aplicar descuentos (ni impositivos ni por deudas anteriores). Por lo tanto, según pudo averiguar este diario, los titulares de este ingreso no van a poder acceder al mercado de cambios.



Adicionalmente, se les recordará a las entidades financieras una serie de pautas para prevenir estas anomalías y advertir sobre posibles sanciones.



Entre las medidas de prevención, los bancos deberán tener una política activa de prevención de fraude cambiario y lavado de activos. En ese sentido, si se detectan transacciones inusuales, estarán autorizados a restringir el uso de los productos bancarios adquiridos, sin afectar los fondos de los clientes.



Las entidades detectaron operaciones en fraude a la Ley Penal Cambiaria 19.359 tendrán el deber de evitar nuevos hechos y de denunciar los ilícitos ante el Bcra.



Luego, el Banco Central investigará las denuncias y las operaciones que puedan vincularse con operaciones marginales o de coleros digitales.



Si se verifican movimientos ilegales, las sanciones factibles son varias según las fuentes consultadas. La suspensión para operar en el mercado de cambios y la prohibición de salida del país para quienes no se presenten ante el requerimiento de la autoridad, son las más leves.



Paralelamente, las personas involucradas podrán recibir penas de multa de entre uno y 10 veces el monto de la infracción cometida y, en casos de reincidencia, penas de prisión de hasta ocho años.



Entidades de primera línea dijeron que “se detectaron algunas cuentas con movimientos inusuales, ante lo cual por prevención se inhabilita el uso de canal electrónico”.



Según lo comentado, a los "sospechosos" se les solicita una justificación de los movimientos para rehabilitar el uso digital de las cuentas. Sin embargo, aclararon que el dinero que existe en ellas está disponible al 100 por ciento por caja en forma en presencial e incluso algunos bancos le permiten a los involucrados comprar dólares en cajeros automáticos.



Durante los últimos meses, el Banco Central impuso varias restricciones para acceder al mercado de cambios con el objetivo de cuidar los dólares que tiene Argentina, y que necesita para reactivar la economía.



Fuente: Ámbito