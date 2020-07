Florida, el nuevo Wuhan de la pandemia, se resiste a tomar medidas de contención

Melania Trump recomienda llevar mascarilla para protegerse del Coronavirus

La Costa Oeste de Estados Unidos empieza a dar marcha atrás. El fuerte repunte de los contagios de coronavirus en California, que al inicio de la pandemia se distinguió por su efectividad para frenar su avance, ha llevado al populoso estado a cancelar algunas medidas de reapertura, al igual que a Oregon.



La alarma por la velocidad que ha tomado la propagación del virus en EE.UU., foco mundial de la pandemia, no es similar sin embargo en todo el país. Su epicentro, Florida, que el lunes registró casi 10.000 nuevas infecciones, se resiste por el contrario a dar marcha atrás en la desescalada. La inquietud parece ir en aumento en la Casa Blanca: la primera dama, Melania Trump, publicó ayer en su cuenta de Twitter una fotografía usando la mascarilla junto con un mensaje en el que implora a los estadounidenses que la utilicen.



“Cuantas más precauciones tomemos ahora más sano y seguro estará el país en otoño”, afirma la primera dama pocos días después de que su marido cediera y usara por primera vez en público la prenda protectora, convertida trágicamente en el último símbolo de la extrema polarización política del país.



Negativa



En Florida, por ejemplo, el gobernador, Ron De Santis, un republicano muy cercano a Donald Trump, se sigue negando a hacerla obligatoria a pesar de que el estado acumula ya 282.000 casos, unos 40.000 más que Italia, por ejemplo, a pesar de tener solo un tercio de su población. “Ahora mismo estamos en el mismo punto que vimos en Wuhan hace seis meses”, advierte de Florida la epidemióloga Lilian Abbo, especialista de la Universidad de Miami.



Florida batió el sábado su récord de infecciones en un solo día, 15.299, una cifra que EE.UU. en su conjunto tardó alrededor de dos meses. Aunque De Santis justifica el repunte por la cantidad de tests que realizan, los epidemiólogos advierten que la elevada tasa de positivos (15%) indica que la pandemia está en fase de expansión en el estado sureño. La prevalencia es muy distinta en cada territorio pero en 37 de los 50 estados del país los contagios van actualmente al alza.



“Es urgente que todos admitamos seriamente que la Covid-19 no va a irse a ningún sitio por el momento”, ha pedido el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. En respuesta al rápido aumento de las hospitalizaciones, el lunes ordenó bajar la persiana a los bares y numerosos negocios que desde finales de mayo habían vuelto a operar en espacios cerrados.



Desde ayer, los restaurantes californianos solamente pueden atender a sus clientes en el exterior, al igual que otros locales de ocio. Disney, que este fin de semana reabrió su parque en Orlando (Florida), ha cancelado su plan de reactivar sus espacios en California. En los condados con cifras más altas de infecciones, donde vive el 80% de la población, también los gimnasios, lugares de culto, peluquerías y los centros comerciales deberán cerrar sus puertas de nuevo. El domingo, California registró 8.460 nuevos casos y 72 muertes por coronavirus.



El estado de Oregon, por su parte, ha reducido a 10 el número de personas que pueden reunirse en lugares cerrados y ordenó usar la mascarilla también en espacios abiertos donde no puede garantizarse la distancia social. “Tengo que dar la señal de alerta, nos arriesgamos a que la Covid se nos vaya de las manos”, ha advertido la gobernadora, la demócrata Kate Brown.



Fuente: La Vanguardia.