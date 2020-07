El concurso Paraná en Crónicas invita a una nueva charla virtual sobre “la experiencia de narrar”

Este sábado a las 12, a través de la cuenta en la red social en Instagram de la Subsecretaría de Cultura (@paranaculturaok), se transmitirá una charla en vivo con la periodista y escritora María Eugenia Ludueña. Titulada “La experiencia de narrar: Herramientas para cronistas”, la charla está dirigida a los interesados en participar de la iniciativa que impulsa la difusión de textos sobre la ciudad.[{adj:87244 alignright}]



Paraná en Crónicas es una convocatoria que desarrollan en conjunto la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uner –a través de la Secretaría de Extensión y Cultura-, el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc) y El Diario.



La charla con la autora de “Laura, vida y militancia de Laura Carlotto” (2013, Editorial Planeta) y “El mundo no necesita más canciones” (Cuentos), tiene como objetivo compartir herramientas de escritura y estimular el envío de material a la convocatoria abierta desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre inclusive.



Se recuerda que una vez cerrado el período de recepción y luego del fallo del jurado, 12 textos serán seleccionados y publicados semanalmente en El Diario desde el 20 de septiembre. Habrá un reconocimiento de 4.000 pesos para cada autor elegido.



Las bases y condiciones se pueden consultar en la web www.parana.gob.ar



Perfil



Maru Ludueña es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es profesora del Taller de Narrativas sobre Derechos Humanos I de la Maestría de Comunicación y Derechos Humanos, Facultad de Periodismo y Comunicación (Universidad Nacional de La Plata). Es una de las directoras de Presentes, una agencia de noticias independiente para visibilizar las violencias contra las personas Lgbt+ y su lucha por derechos.



Fue subdirectora de Infojus Noticias, agencia nacional de noticias jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.



Trabaja desde 1992 como periodista: Suplemento Las 12 y Soy (Página/12), La Nación Revista del Diario La Nación (Argentina), Gatopardo, The Clinic, revistas Nueva y Rumbos, Hecho en BsAs, revista Para Ti (editorial Atlántida), revista Mujer (Perfil), Diario Crítica de la Argentina, TXT, entre otros.



Internet: ViceNews en español, revista Anfibia, Cosecha Roja, Chequeado, FM Nacional Rock 93.7, The History Channel Latin America y Anima Films.



Obtuvo un premio a la Mejor Crónica con Impacto Social por una nota para Hecho en BsAs por International Network of Street Papers (INSP); el Pléyade al mejor equipo de investigación (Asociación de Editores de Diarios y Revistas) y el Diploma Orgullo Ciudadano, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Falgbt, 2006).