Paraná: Empleados de varios supermercados dieron positivo para Covid-19

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto, señaló que a las 16 del domingo se hizo presente en Changomás, dado que el hipermercado de Paraná estaba por reabrir las puertas tras la desinfección por un caso de coronavirus. El dirigente comentó que también arribó al local de Alte. Brown y Blas Parera, personal de Habilitaciones del municipio, y que les recomendó que mantuvieran cerrado el lugar durante dicha jornada.

"Las persianas estaban cerradas y le pedí al responsable que me mostrara la firma del funcionario que había verificado que se había hecho la desinfección correcta y que estaba habilitado, porque hace unas semanas, hubo un caso en Banco Nación, el que fue cerrado durante 15 días", explicó Ruberto al argumentar: "Actué como secretario general preservando la mitad de la dotación de trabajadores que ya se habían presentado porque el supermercado estaba por abrir, y como ciudadano preservando la salud de la población".



El local de Alte. Brown y Blas Parera "no es una despensita, es un hipermercado al que en ciertos días acuden casi mil personas", justificó el sindicalista y apuntó: "No supieron darme ninguna nota, ninguna habilitación, ninguna firma de nadie y Habilitaciones de la municipalidad se presentó en el lugar, pidió lo mismo y tampoco se lo dieron".



"Recomendamos no abrir, sino hasta este lunes, pero no es responsabilidad nuestra", acotó Ruberto. "En un lugar de circulación masiva como es un hipermercado debe haber un funcionario, porque si Banco Nación cerró 15 días de manera preventiva, cómo es que habiendo un caso Changomás ya estaba por abrir a las tres horas", comparó el sindicalista al demandar "que un funcionario certifique que están bien hechas las cosas".



Si bien reconoció que "la empresa actuó correctamente porque elaboró los protocolos e hizo un simulacro", acusó que "el Estado también debe estar presente en la persona de un funcionario que diga `se habilita´ para que los vecinos y empleados estén seguros".



En la oportunidad, Ruberto detalló que tras confirmarse el caso positivo de coronavirus en el hipermercado de calles Alte. Brown y Blas Parera, se activó el protocolo, se desalojó de clientes y personal y se fumigó el supermercado. "El compañero estaba aislado preventivamente desde el miércoles y otro compañero permanece aislado preventivamente con el hisopado hecho pero sin el resultado", aclaró.



Empleados de varios supermercados de Paraná dieron positivo para Covid-19



Asimismo, Ruberto reveló que "en otro supermercado de calle Tucumán y México, el sábado, dio positivo otro compañero; en calle Don Bosco también dio positivo un compañero; y en el hipermercado de calle Larramendi, hicieron el hisopado a un compañero pero éste dio negativo".



"Los empleados de comercios y supermercados, los de los pequeños mercados que aprovisionan de alimentos y bebidas, están en la primera línea desde el primer día de la cuarentena, y la realidad es que aun teniendo los protocolos, tenemos estos casos", indicó Ruberto.



Finalmente apeló a la "responsabilidad ciudadana" de los eventuales clientes de los supermercados mencionados. "Si fui a comprar un sachet de leche y no digo nada, nadie me controlará. Por eso, en los próximos 14 días, debo controlarme y avisar a Epidemiología".



En relación a la situación de los empleados de comercio, Ruberto diferenció que "hay temor entre los trabajadores de supermercados, carnicerías, minimercados y despensas porque es una población expuesta, ya que debe estar en su lugar de trabajo". Mientras que los de "zapaterías y tiendas de la Peatonal están a la pelea por cobrar el 100% del sueldo en término porque el Estado aún no les depositó el 50%".



Elonce