El mejor amigo del hombre tiene su día

El Día Mundial del Perro, se celebra cada 21 de julio desde el año 2004. Aunque realmente se desconoce el hecho que motivó la creación de esta festividad mundial, pero se especula, que fue motivado por la inmensa labor que prestan estos animales en el diario vivir de los seres humanos.



En la actualidad existen aproximadamente 300 millones de perros en el mundo, algunos muy grandes otro pequeñísimos, pero todos muy cariñosos y dispuestos a servir a sus amos de formas inimaginables. Hoy en día contamos con perros policías, perros bomberos, perros lazarillos, perros de compañía y por supuesto, que también perros que son el boom en Instagram y que posan para los selfies.



El Día del Perro en otros países



El 21 de julio no es la única fecha para homenajear al mejor amigo del hombre. Hay muchas otras fechas del calendario. Concretamente muchos países coinciden en celebrar el Día del Perro el 26 de agosto, una iniciativa que surgió en Estados Unidos en 2004 y que se ha extendido a otros países como México, Colombia o Guatemala.



Objetivo del Día del Perro



Pero, la intención del Día Mundial del Perro, no es solo recordarnos a uno de los mejores amigos de nuestra infancia y quizás, nuestro mejor amigo actual. También es concienzar a las personas, sobre la inmensa cantidad de perritos que son abandonados a su suerte o que aún están a la espera de una familia que los quiera en alguna perrera o refugio.



¿Cómo podemos celebrar el Día Mundial del Perro?



Aunque no existe una única forma de celebrar este día, muchos amantes de los canes lo aprovechan, para fotografiar al miembro más peludo de la familia y etiquetarlo con los hashtags #DiaMundialdelPerro #DiadelPerro. Otros prefieren realizar actividades de esparcimiento que saben que agradan a su mascota, como salir al parque, correr por la playa o tirarse todo el día en la cama con el aire acondicionado al frio máximo.



En cambio, algunas organizaciones de rescate de animales, hacen jornadas de vacunación, castración, esterilización y adopción de perritos, totalmente gratis. Es más, hay quienes prefieren servir de voluntarios en algún centro de acogida de perritos y hasta deciden llevarse un par a su casa, para que les haga compañía el resto de sus días.



Sinceramente, no importa como decidas pasar el Día del Perro. Lo que sí es importante es que te asegures de que sea un día de perros por todo lo alto, lleno de croquetas, mucho trabajo físico y por supuesto que una gran dosis de baba de perro que te demuestre todo el cariño que siente tú amigo cuadrúpedo por ti.