Esta semana, el Poder Ejecutivo enviará al congreso la tan esperada Reforma Judicial. La iniciativa ingresará por el Senado, pero qué establece la iniciativa. Según el mismísimo presidente, la propuesta implicará "un reordenamiento de todo el sistema de la Justicia Federal", que iría mucho más allá de Comodoro Py.

Qué dice la Reforma Judicial del Gobierno

Según explicó el mandatario, el reordenamiento "va mucho más allá de (los tribunales de) Comodoro Py", y permitirá tener "más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales".



¿En qué consiste? “En la Ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del cambio de Capital Federal a la Ciudad Autónoma, lo que se llaman competencias ordinarias deben pasar a la Ciudad de Buenos aires y yo me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema de la Justicia Federal”, explicó el presidente a Página 12.



El presidente afirmó que el proyecto es “tan ambicioso como necesario”. La reforma, dijo, “tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera, con más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales”.



La Reforma es una deuda de campaña. Ahora sí, tras meses de iniciada la nueva gestión, el proyecto de ley que entraría por la Cámara de Senadores donde el oficialismo cuenta con mayoría propia, según confirmaron a AIM fuentes parlamentarias.



A partir de la iniciativa, se buscaría la creación del Consejo para el Afianzamiento de la Justicia formado por juristas de variadas pertenencias. El cuerpo, consultivo, deberá debatir una cantidad notable de temas vinculados con la administración de justicia. Muchas cuestiones quedan pendientes de ser legisladas. Se las supedita a un debate público, pluralista. Las más descollantes son:



* La Corte Suprema, cantidad de integrantes y funciones.



* El recurso extraordinario.



* El ministerio Público.



* El juicio por jurados.



Asimismo, el Parlamento abordará una nueva ingeniería de los tribunales federales. Todos ellos, no solo los tristemente célebres Juzgados Penales sitos en Comodoro Py u otras locaciones. También los fueros Federal en lo Penal Económico, en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso Administrativo.



El Consejo para el Afianzamiento de la Justicia toma como modelo al de Consolidación de la Democracia que creó el presidente Raúl Alfonsín. Sus miembros serán figuras reconocidas de banderías políticas diversas.



La Corte Suprema de Justicia aglutina la mayor cantidad de ítems de la agenda del Consejo. Entre ellos:



-Su número de integrantes.



-Si debe seguir funcionando como un solo cuerpo o dividirse en Salas especializadas en ramas específicas del Derecho.



-El “Per saltum”.



También, mediante la Reforma se buscará que evitar la recarga de expedientes al Tribunal.



Qué pasará con el juicio por jurados



El juicio por jurados, establecido en la Constitución de 1853, nunca se implementó a nivel nacional. En ese sentido, será objeto de debate entre los consejeros a designarse.



“El juicio por jurados, que la Constitución dice que debe existir, ¿lo vamos a poner alguna vez en Argentina? Yo tengo opinión formada, no importa mi opinión, pero sí quiero que el Consejo se expida”, expresó el presidente.



El ministerio Público, con la Procuración General a la cabeza, se reguló en la reforma constitucional de 1994. Sucesivas leyes lo reglamentaron, todas abrieron polémicas. Este organismo estará también en el temario.



Por último, aseguró que “revisaría” la ley del arrepentido porque “nunca” estuvo de acuerdo con esa norma, ya que ese concepto “es en el Derecho Penal el confeso”, por lo que consideró que “no hacía falta crear” otra figura legal.



“Hay gente que genuinamente se arrepiente y confiesa su delito. El sistema del arrepentido puede generar una enorme perversión de incentivar a alguien a decir lo que no ocurre tan sólo para poder sentirse liberado. Vi hace unos días una serie que se llama Así nos ven, cuenta la historia de un hecho real en los Estados Unidos, donde se ve cómo manipulan a menores para que digan lo que la policía necesita, lo que la policía quiere. Recomiendo que repensemos la utilidad de esa norma”, concluyó.



De la Redacción AIM.