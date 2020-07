Ambientalistas proponen consensos básicos para la Ley de Humedales

Organizaciones que vienen luchando por la defensa de los humedales, enviaron notas a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo de las provincia de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires reclamando un marco legislativo para proteger estos ecosistemas. La carta también plantea propuestas que deberían incluir el marco normativo destacando el aporte de la perspectiva de género, contó a AIM, Valeria Enderle, directora de la Fundación Cauce.[{adj:62691 alignright}]



A los gobernadores y las presidentes de las Cámaras Legislativas de las tres provincias mencionadas, les fue enviando un documento en el que se pide la sanción urgente de una Ley de Humedades. La propuesta firmada por Fundación Cauce-Cultura Ambiental, Causa Ecológica; la Federación Ambiente y Recursos Naturales, Taller Ecologista, Casa Río y Humedales sin Frontera, reclama la sanción de una ley que proteja los humedales del territorio argentino. “Lo que nosotros pretendemos con este documento por la Ley de Humedales es presentar los puntos que a nuestro criterio, de las organizaciones que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, creemos que es importante que el proyecto que sea, del color político que sea, tenga puntos básicos”, planteó Valeria Enderle a esta Agencia, para dar marco a la acción conjunta.



Los puntos, básico, comentó la representante de Cauce “tienen que ver con un uso razonable; que haya un financiamiento, un fondo que haga posible la protección; que los humedales sean inventariados y que esto no signifique que la ley no entre en vigencia hasta que esta tarea sea llevada a cabo, como ha sucedido con otras leyes de presupuestos mínimos; y que tenga una perspectiva, un enfoque de derechos y en género. Más que nada porque es necesario destacar las contribuciones que tienen las mujeres en la defensa y conservación de los humedales de las comunidades indígenas y locales. Nosotros planteamos son puntos básicos y dentro de ellos invitamos a adherirse a personas y organizaciones, dispuestos a cualquier diálogo con las autoridades gubernamentales, más aún en esta situación en la que se encuentra el Delta por los incendios”, consideró.



“Esta Ley –aclaró Enderle – tienen que proteger todos tipos de humedales de la Argentina”, más allá que el foco de atención hoy pasa por el sistema del Delta.







El mismo documento también fue enviado al presidente Alberto Fernández, como también a quienes presiden el Congreso Nacional, se indicó. En la nota, las organizaciones ambientalistas, entre ellas, la Fundación Cauce, expresaron: “Nos dirigimos a Usted a los efectos de hacerle llegar adjunto nuestro documento ‘Ley de Humedales YA!’, por una Ley que proteja a los humedales del territorio argentino”, como también la de hacer “un aporte desde la sociedad civil a las discusiones y desarrollo de una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales a escala nacional”.



Las organizaciones firmantes, explicaron que “los humedales son ecosistemas con enorme valor biológico, social, cultural y económico. Son parte integral de los sistemas naturales que hacen posible la vida en la tierra. Pero los humedales se pierden y degradan cada día. La Convención Ramsar estima que en los últimos 300 años ha desaparecido el 87 por ciento de la superficie de humedales a nivel global. Entre los principales impulsores de tal pérdida se encuentran la agricultura y ganadería industrial, la minería y otras industrias extractivas, la urbanización, las especies exóticas invasoras, el cambio climático, y el desecho de residuos domésticos e industriales sin tratar o deficientemente tratados”.



“Argentina tiene una gran diversidad y riqueza de humedales, estimándose que cerca del 21% de su superficie incluye ecosistemas de humedal. El país no es ajeno a las presiones identificadas a nivel mundial que están causando la desaparición y degradación de los humedales. Los humedales nos protegen, pero no tenemos ley que los proteja. El triste escenario de pandemia Covid-19 nos recuerda sobre la importancia de cuidar proactivamente nuestros espacios naturales y entablar una relación distinta con la naturaleza”, se indicó.