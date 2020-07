Habilitarán una línea de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas

Tras las gestiones del gobernador Gustavo Bordet, se habilita en la provincia la nueva línea de financiamiento Pymes Plus, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que beneficiará a más de 3.800 micro, pequeñas y medianas empresas entrerrianas.[{adj:33408 size-medium}]"Hoy los entrerrianos tenemos un gobierno nacional que nos respalda y que apuesta al trabajo y el desarrollo como respuestas para atravesar esta grave crisis", afirmó el gobernador Bordet, quien además resaltó las “múltiples estrategias que estamos desarrollando junto con Nación y los municipios para atender la problemática".



El programa Pymes Plus, del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, alcanzará con créditos a 3.884 pequeñas y medianas empresas. "Se trata de un programa de asistencia financiera para micros y pequeñas empresas, que tengan el certificado Pyme, que no tengan antecedentes bancarios o judiciales previos al 19 de marzo, y que no hayan estado asistidas en el período de aislamiento social y obligatorio", precisó en tanto el ministro de Producción, Juan José Bahillo.



A través de una carta, Bordet y Bahillo, se dirigieron a las empresas seleccionadas como elegibles para acceder a financiamiento en el marco de la misma para hacerles saber los detalles.



Allí, se les informó que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación habilitó una nueva línea de financiamiento, PyMEs Plus, dirigida específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen financiamiento bancario vigente y cuentan con certificado MiPyME.



La línea tiene una tasa del 24 por ciento y plazo de un año para la devolución más tres meses de gracia. Cuenta con garantía del Fondo de Garantías Argentino (Fogar), por lo que el gobierno nacional respalda el 100 por ciento del monto solicitado, que puede ser de un máximo de 250.000 pesos para micro empresas y de 500.000 pesos para pequeñas empresas. Este financiamiento puede solicitarse hasta el 31 de julio de 2020. La línea PyMEs Plus asigna automáticamente la entidad bancaria ante la cual debe tramitarse.



Para más información se pueden comunicar al 0343-4840681 o vía mail contactando a economicoemprendedorer@gmail.com.



“Seguimos en contacto y trabajando juntos para sostener las fuentes de trabajo de nuestra provincia, compromiso que asumimos con vos desde el primer día de la gestión”, concluyó Bordet.