La manga de langostas sobrevuela los departamentos entrerrianos de Federación y Concordia

La manga de langostas de unos 7 kilómetros de largo que inició su viaje en Paraguay y ya recorrió varias provincias se encuentra hoy sobrevolando zonas rurales de los departamentos de Concordia y Federación, en la provincia de Entre Ríos, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).[{adj:86978 alignright}]



Se trata de la langosta sudamericana "Schistocerca cancellata serville", que no reviste riesgo para las personas pero que puede alimentarse de plantaciones, pero que según registró del organismo "no se encuentra alimentándose de cítricos" que predominan en la zona.



Tras pasar el domingo por los departamentos Feliciano y Federal, la manga se instaló el lunes por la noche en una zona arbolada cerca de la localidad de Los Conquistadores, Federación, donde el martes intentaron pulverizar pero el Senasa no autorizó la aplicación.



Horas más tarde, tras el análisis de las normas provinciales, se aprobó la fumigación, pero la manga había comenzado a volar en dirección suroeste, al límite con el departamento Concordia, donde productores y habitantes de la zona registraron su paso.



Principalmente, la manga se asentó en la zona de quintas de cítricos de "Colonia La Gloria", departamento Federación, sobre la copa de las forestaciones de eucaliptos, que se avistaban inclinados por el peso de la cantidad del insecto.



El personal del Senasa que monitorea se apostó en el lugar y aseguró que continuará el seguimiento de la manga para "establecer criterios de manejo, en la zona y en su recorrido, según corresponda".



La manga, de aproximadamente 7 kilómetros de largo por un kilómetro de ancho, se detiene por las noches, esperando que la temperatura ascienda para seguir su viaje, según el viento y la temperatura.



Además, el Senasa remarcó que las langostas no están colocando huevos ya que se encuentran en estado de "diapausa reproductiva"; y que la manga "es menor" respecto a las que transitaron por la provincia de Corrientes.



El organismo nacional reportó que desde "la década del 40 no ocurría" el ingreso de una manga a Entre Ríos, donde ya recorrió "más de 100 kilómetros en línea recta en dos días".



En tanto, destacó la articulación con representantes de las federaciones de productores, municipios y provincias para implementar nuevos tratamientos fitosanitarios.



Por otra parte, los productores entrerrianos se mantienen alerta ya que las langostas continúan viaje hacia zonas de plantaciones citrícolas y de arándanos, cercanas a las localidades de La Criolla, Los Charrúas y la región oeste de Concordia.



La Secretaría de Agricultura y Ganadería provincial, junto con municipios, cooperativas, Senasa e INTA, trabajan sobre evolución y desplazamiento de la especie, por lo que solicitaron informar a quienes logren avistar ejemplares de langostas.



Quienes quieran comunicarse podrán hacerlo a una línea gratuita del Senasa (0800 999 2386), o por correo electrónico a acridios@senasa.gob.ar.