Virtualidad y vínculo intergeneracional: Un desafío para todos

Ante los cambios de la rutina de los adultos mayores debido al Covid-19, la iniciativa “Pretextos para estar cerca” del Departamento de la Mediana y Tercera Edad (DMyTE), de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, presentó miro propuestas culturales digitales para y con personas mayores, para generar una forma diferente de encarar la educación.

Foto: ilustración.

Las Micro Propuestas contemplan la figura de referentes en las diversas localidades (La Paz, Santa Ana, Aranguren y Hernández y San José) a las que llegan esta invitación educativa y cultural. Los referentes son jóvenes y adultos designados por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, e integran los equipos de diversos municipios. El rol es viabilizar dudas, inquietudes o sugerencias que puedan surgir durante el recorrido que propone virtualmente cada Micro Propuesta, y resulta estratégico dadas las particularidades territoriales que presenta cada ámbito.



De este modo, a partir de la articulación interinstitucional entre universidad y Estado provincial y municipal, se intenta prever las condiciones para que estos espacios virtuales efectivamente permitan a las personas mayores reinventarse en este escenario nuevo, además de motivar y habilitar el contacto con el otro mediante el uso de la virtualidad.



Las actividades desarrolladas durante junio fueron Teatro con la profesora Charo Montiel, y Tai Chi con Nancy Lara; y en julio arrancó Estimulación Cognitiva con María Baigorria, siguió Canto con Silvina González, y concluirá con Manejo de Celulares a cargo de Francisco Miceo.



La dinámica de este año se vio afectada con la llegada del virus, lo cual generó que el mundo entero se tuviera que cuidar de un abrazo, un beso o cualquier gesto hacia el otro. Pero con ello, mediante las Tecnologías de la Información de la Comunicación (TIC), posibilitaron que las distancias fueran menos abrumadoras y el acercamiento con amigos o familiares tuvieran un giro de 360°, en especial para los adultos mayores. El acercamiento a las pantallas y las formas nuevas de comunicación comenzaron a tener mayor presencia este año. Los referentes comparten las experiencias vividas de los adultos y su acercamiento con el manejo y uso de los diferentes dispositivos para realizar las actividades.



El inicio de algo nuevo muchas veces, puede provocar miedo o incertidumbres, especialmente cuando se desconoce o se sabe poco del uso de las nuevas tecnologías. Es aquí donde se inicia un reto para los referentes asignados por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de la Dirección de Adultos Mayores dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, quienes son los puentes entre el Departamento y las personas mayores que participan en las Micro Propuestas.



Experiencias y aprendizajes nuevos



La modalidad virtual apunta a hacer lo que se puede con lo que se tiene es lo manifiesto en el proyecto de las Micropropuestas del Departamento de la Mediana y Tercera Edad (DMyTE). Desde el departamento de La Paz, la técnica en Comunicación Social, Paola Chéntola, comentó como referente su experiencia con los adultos mayores y las nuevas tecnologías. “Fue un gran desafío porque algunos de los adultos sintieron dudas al saber que dicha actividad era por la plataforma del Departamento. Una vez resuelto las inquietudes se comenzó la actividad. La metodología y el desempeño de los participantes fue gratificante», sostuvo.



“Los mensajes recibidos fueron que les hubiese gustado hacer algo de sketch de comedia. Otros, manifestaron que les trajo muchos recuerdos lindos y agradables (teatro). Con respecto a Tai Chi, no conocían sobre eso, y les encantó e incluso siguieron buscando más material en youtube”, explicó quien, gracias al compromiso e involucramiento, generó diversas estrategias para que las MicroPropuestas llegue a personas mayores que residen zonas rurales y a quienes los recursos culturales hacían de la tecnología una gran desafío.



Desde Santa Anita, ubicado a 320 km de la ciudad de Paraná, Daniela Kippes, referente asignada manifestó las dificultades que presenta la tarea de llevar adelante el Taller de Adultos Mayores del Municipio. Como antecedente, expresó Daniela, que antes no había nada para las personas mayores, solo “Abuelos en Acción” y el número de integrantes era muy pequeño.



El inicio fue complicado, “ya que había la necesidad de que me conozcan (lleva poco tiempo en el cargo) y comentarles de que se trataba el taller con la modalidad virtual que pocos usan en el pueblo.” Desde su visión, Daniela dijo que es una cuestión de costumbre, algunos tienen miedo o vergüenza, muy pocos son los valientes en hacer algo nuevo.



La actividad de Teatro, los mayores consideraron algo complejo de realizar, en cambio en Tai Chi fue muy gratificante e incluso para Daniela.



Como cierre de esta primera etapa, “la propuesta es excelente es una herramienta para estar en casa y estar cerca, (solo deben animarse) desde ya muy agradecida e intentando colaborar en todo”.



En la localidad de Aranguren y Hernández, referente y coordinadora del Área de Personas Adultas Mayores del Municipio, María José Fogel, indicó que el abordaje de las actividades, en este contexto de emergencia socio sanitaria, se visualizó la falta de pericia tecnológica de los adultos ya que no manejan las redes sociales. Pero al mismo tiempo, María José manifestó que pudieron captar a quienes las utilizan y acompañarlos.



Durante el transcurso de las MicroPropuestas, la primera complicación que se presentó fue la lectura del material en sus dispositivos móviles. El modo de solucionarlo fue recurrir al uso de audios, comentando lo escrito en los documentos. Y lo segundo el ingreso a las plataformas conocidas como Meet y Zoom.



“Fue una excelente oportunidad para conocer nuevas propuestas educativas y culturales, respetando sus intereses y generando un nuevo espacio de encuentro desde la virtualidad. Hermoso desafío para todos”, remarcó María José.



Al este del mapa de la provincia, se encuentra Alberto Auban, referente en San José, narró que se llevan a cabo propuestas online en un grupo del whatssap de lunes a viernes ,dos de ellas son en vivo por el facebook.



La actividad de teatro, lo disfrutaron, “llegaron a compartir el encuentro digital por meet, aunque les costó un poco conectarse”. Desde su visión, Alberto manifestó que los adultos “están acostumbrados al formato virtual, pero quizás necesitan en los encuentros el apuntalamiento de la presencia del profesor, sino se desmoralizan”.



“Los felicito por la propuesta y estaría bueno hacer algún encuentro presencial con todos las personas mayores de la provincia cuando todo esto termine”, concluyó.



Fuente: Griselda Irene Muñoz/ DMyTE