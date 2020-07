Pruebas privadas de coronavirus: Cuáles, dónde y cuándo

Aún existen bastantes dudas en la población general respecto a los distintos tipos de pruebas que pueden hacerse para detectar el coronavirus y cuándo es conveniente realizarlas.

La más importante recomendación en este sentido es acudir a una clínica de confianza que sea referente en este tipo de estudios diagnósticos. En este caso nos hemos informado en la más destacada clínica en Madrid sur para el test del coronavirus.

La clínica Magnetosur, como clínica de referencia en diagnóstico, y a menudo conocida por los pacientes como centro especializado en mamografía con tomosíntesis en Madrid dentro del programa Deprecam, nos aclara todas nuestras dudas.

Tipos de pruebas del coronavirus

Si vamos a hacernos un test privado, lo primero es saber que existen dos tipos de pruebas principales para la detección del coronavirus: la prueba de la PCR y la prueba serológica.

El Test PCR o prueba de la PCR

Se realiza tomando una muestra en la zona posterior de la faringe, para lo cual se introduce por la nariz o boca un hisopado. Es una prueba muy sencilla, sin apenas molestias y que dura tan solo unos segundos, pero que debe ser realizada por un profesional para asegurar que se lleva a cabo correctamente y se toma suficiente muestra.

Un resultado positivo de la PCR indica que existe infección y que el paciente puede contagiar a los demás.

Un resultado negativo, y esto es importante, no siempre indicará ausencia de virus, ya que puede deberse a la poca carga viral de la muestra.

La prueba serológica

Es lo que se considera un método de diagnóstico indirecto, ya que no nos informa de la presencia del virus, sino de si presentamos respuesta inmunológica ante él.

Puede hacerse por un análisis de sangre que detectará si existen anticuerpos o bien mediante los test rápidos (menos fiables).

Factores importantes sobre nuestros resultados en los test de coronavirus

La PCR indica la presencia o no de virus en la muestra, pero no la carga viral. Es decir, la PCR no indica la cantidad de virus que tiene el paciente.

Algunas personas ya curadas pueden dar PCR positiva por tener aún fragmentos de virus.

Las pruebas de serología nos pueden indicar en qué fase de la infección estamos: aguda, reciente, final o pasada.

Lo ideal es hacerse ambas pruebas para que la interpretación de los resultados por parte de su médico pueda ser lo más acertada posible.

¿Cuándo hacerse los test de coronavirus?

Cualquier persona que lo desee puede hacerse un test de COVID-19 de forma privada, ya que no tiene ningún efecto secundario.

Sabiendo esto, los motivos por los que alguien pueda querer hacerse un test de coronavirus, dentro de que son muy personales, pueden incluir:

- Haber tenido contacto con alguien infectado.

- Asegurarse de no estar contagiado antes de visitar a algún amigo o familiar de riesgo, como puedan ser sus padres ancianos.

- Tomar precauciones antes de iniciar un cambio en sus actividades cotidianas: vuelta al trabajo, antes y/o después de realizar un viaje, cambio de las personas con las que convive...

En definitiva, conocer bien nuestras opciones respecto a la detección del coronavirus no solo para protegernos sino para proteger a nuestros seres más queridos y, en definitiva, a toda la población, es fácil si recurrimos a un centro especializado. Tanto la PCR como la prueba serológica nos darán información que nos ayudará en nuestra vida diaria, sobre todo en momentos de toma de decisiones que impliquen cambios y viajes, así como ante la duda que nos genera el contacto con posibles personas infectadas.

Fuente: Ncyt.-