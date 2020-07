Riesgo de diabetes tipo 2 y cantidad consumida de fruta y verdura

Unos investigadores han examinado la asociación entre los niveles en sangre de vitamina C y de carotenoides (pigmentos presentes en algunas frutas y verduras) con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El equipo internacional de Ju-Sheng Zheng, de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, analizó los datos de 9.754 adultos que desarrollaron diabetes tipo 2 y un grupo de comparación de 13.662 adultos que permanecieron libres de diabetes durante el seguimiento de los 340.234 participantes en el estudio Epic (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) en ocho países europeos.



Después de tener en cuenta la influencia del estilo de vida y la de los factores de riesgo social y dietético de la diabetes, los niveles sanguíneos más altos de vitamina C y de carotenoides, así como su suma al combinarlos en una "puntuación de biomarcador compuesto" se asociaron con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.



En comparación con las personas que tenían la menor puntuación del biomarcador compuesto, el riesgo en las personas cuya puntuación de ese biomarcador era lo bastante alta como para situarlas en el grupo de mayor puntuación (del cual solo formaba parte el 20 por ciento de la población) era un 50 por ciento menor.



Guiándose por lo detectado en los sujetos de estudio, los investigadores calculan que cada 66 gramos diarios adicionales en la ingesta total de fruta y verdura se asocia a un 25 por ciento menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.



Los hallazgos sugieren por tanto que el consumo de incluso una cantidad moderadamente incrementada de fruta y verdura en gente que típicamente consume niveles bajos podría ayudar a prevenir bastantes casos nuevos de diabetes tipo 2.



Conviene tener en cuenta que el estudio es solo observacional, por lo que no se puede establecer a ciencia cierta la causa de la tendencia observada en la reducción del riesgo de contraer diabetes, y existe la posibilidad de que algunos de los resultados se deban a factores no medidos que hayan podido contribuir a una cierta confusión. Sin embargo, los resultados respaldan a los de otras investigaciones que vinculan una dieta saludable con una mejor salud, incluyendo un menor riesgo de desarrollar diabetes.



Fuente: Ncyt de Amazings