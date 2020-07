Corrientes: Ante avistamiento de yacarés piden protegerlos

En los últimos días volvió a salir a la playa un lagarto de gran tamaño llamando la atención de los transeúntes. Desde la Comuna solicitaron que no dañen al ejemplar. Ambientalistas dijeron que son animales inofensivos.

Advierten que una ley protege a los yacarés y se penaliza su agresión

La semana pasada volvió a aparecer en las arenas de la avenida costanera general San Martín un yacaré de casi dos metros de largo y ante la curiosidad que desató en los transeúntes y las personas que se encontraban en la zona ribereña, desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes reiteraron el pedido para que no lastimen al animal ni tampoco se acerquen a molestarlo. Autoridades recordaron que los lagartos, de la especie de caimanes, se encuentran protegidos y cualquier tipo de agresión se encuentra penalizado a través de la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.



Por otra parte, los yacarés de gran tamaño que periódicamente aparecen sobre la costanera capitalina son inofensivos. Habitualmente los lagartos de gran porte suelen mostrarse sobre las arenas capitalinas.



En los últimos días volvió a aparecer el yacaré negro de casi 2 metros de largo sobre las playas de la costanera General San Martín, siendo ya un huésped periódico de la zona ribereña y ofreciendo una postal llamativa para los transeúntes. Ante la visita del animal, a través de sus redes sociales el secretario de Coordinación de Gobierno de la Municipalidad de a Ciudad de Corrientes, Hugo Calvano, reiteró oficialmente a los vecinos que no se acerquen a los animales silvestres que periódicamente salen a la superficie en la costa de la ciudad.



Además, el funcionario comunal solicitó que en el caso de que haya personas o embarcaciones que se aproximen a los ejemplares de yacaré silvestres, los mismos deben ser reportados al 0-800-5555-6864 o avisar a la Prefectura Naval Argentina para evitar cualquier tipo de maltrato.



Los yacarés se encuentran protegidos por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.



Anteriormente, especialistas y ambientalistas remarcaron que, en los últimos meses, tanto por la pronunciada bajante del caudal del río Paraná como por el menor movimiento de personas por la cuarentena obligatoria, los yacarés de gran tamaño comenzaron a aparecer sobre las playas de la costanera norte para tomar sol. Asimismo, proteccionistas estimaron que los animales deben contar con sus nidos en las inmediaciones, por lo que es necesario protegerlos y cuidar para evitar su cacería y depredación.



Por otra parte, desde la Municipalidad recordaron que las playas de la ciudad se encuentran inhabilitadas, por lo que está prohibido el ingreso y la permanencia en las inmediaciones del río Paraná. Además, por la actual cuarentena vigente por la pandemia de covid-19 no se encuentra permitido la aglomeración de personas en espacios públicos sin el debido distanciamiento social obligatorio y las medidas de seguridad correspondientes.



Fuente: El Litoral.-