El Festival de Espectáculos Infantiles 2020 será por TV

Desde el miércoles 22 de julio hasta el miércoles 12 de agosto se desarrollará una nueva edición especial para las vacaciones en contexto de aislamiento. Todas las obras podrán verse a través de Canal Once. En esta iniciativa convergen la Municipalidad de Paraná a través de la Subsecretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura de la Provincia y la Asociación Civil FEI (organizadores del Festival).[{adj:86450 alignright}]



Debido a la imposibilidad de desarrollar el Festival de manera presencial y como todos los años, las obras fueron grabadas en jornadas de rodaje que se llevaron adelante en el Teatro 3 de Febrero y se emitirán por canal Once los miércoles y los viernes a las 16.30, a partir del 22 de julio.



Gracias al esfuerzo conjunto pudo concretarse uno de los Festivales más convocantes para los más chicos en las vacaciones de invierno de la ciudad, que propone una diversidad de obras de hacedores locales que abordan el teatro tradicional, los títeres, los clowns, las canciones animadas y números de circo.



En las emisiones habrá disponibles Gorras Virtuales para quienes deseen colaborar con cada espectáculo. Una vez emitidas, las obras permanecerán disponibles en el canal oficial de Youtube de la Municipalidad de Paraná durante un tiempo determinado.



Programación



Miércoles 22 de julio



Manso y Patota en: “Suite Criolla”



Actúan: Paula Righelato y Ezequiel Caridad



Viernes 24 de julio



Bigote de novia



Berretin de folklore



Actúan: Daniela Osella y Pablo Vallejo



Miércoles 29 de julio



Pepe, Poroto y nadie más presentan al pollo QQ



Actúan: Maximiliano Norman Boyero y Juan Carlos Izaguirre



Viernes 31 de julio



Los Pichulos formando familia



Actúan: Bruno Gaspar García, Maria José Arcoba, María Paz Barboza Arcoba, Renata García Arcoba.



Miércoles 5 de agosto



Mequetrefes rodando



Actúan: Jimena González, Verónica Spahn, Leandro Bogado y Carlos Vicentín



Viernes 7 de agosto



El príncipe valiente al que no se le caen los dientes



Actúan: Verónica Spahn y Leandro Bogado.



Miércoles 12 de agosto



Unidas para el gran salto



Titiritera: Pola Ortiz



FEI



El Festival de Espectáculos Infantiles es organizado por la Asociación Civil FEI, integrada por artistas de la escena paranaense. Desde sus comienzos, tiene por objetivo promover la actividad teatral orientada hacia el público infantil. La responsabilidad de los espectáculos está a cargo de hacedores teatrales locales, quienes a su vez cuentan con este espacio para desarrollar su actividad de manera profesional. El Festival cuenta año tras año con elencos invitados, nacionales e internacionales, lo que ha posibilita el crecimiento tanto en calidad como en variedad.