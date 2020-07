Insuficiente asignación para proteger los bosques misioneros

Tiene el remanente verde más continuo de selva atlántica que quedó en el mundo, observó el subsecretario de Relaciones Internacionales, Patricio Lombardi, quien fue el coordinador del segundo Webinar que se realizó con el lema “Economía Circular y Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” del Seminario Ciencia Abierta organizado por el Instituto Misionera de Biodiversidad.

En declaraciones dijo que es “muy difícil” asignar un precio a especies de la fauna y la flora. Mencionó que Naciones Unidas tiene un programa que miden “hasta los servicios espirituales que da un bosque, miden las farmacias que se transforma un bosque porque las plantas sanan, muchos de los medicamentos que tomamos vienen de las plantas”.



Lombardi indicó, además, que se contempla “un montón de cosas” que antes no se tenían en cuenta “y me parece que es lo revolucionario. Y Misiones tenía que estar. Nosotros tenemos que decirle al mundo lo que tenemos”. “No se cuida ni se ama lo que no se conoce, entonces tenemos que dar a conocer el tesoro que tenemos. Los de afuera tienen que saber lo que nos cuesta para poder ayudarnos”, manifestó.



En otro tramo de la entrevista, destacó que Misiones está abriendo caminos e impulsar la protección de la Biodiversidad. “La ley de Bosque, a mi entender, no se cumple”, agregó cuando se detalló que la provincia recibió 19 millones de pesos en lo que va del año. “Nosotros tenemos la cantidad de Parque Provinciales y el Ministerio de Ecología se tiene que hacer cargo de los guardaparques, evidentemente es injusta la coparticipación que recibimos, no solamente a nivel federal sino específicamente con la ley de Bosques”, consignó.



Luego instó a seguir con el reclamo y trabajando en este tema “porque nosotros estamos brindando un servicio ecosistémico al mundo y queremos que nos paguen por eso”.



En tanto, observó que “en la selva no hay coronavirus”. “Más claro como eso, imposible. El coronavirus ataca a los humanos y si tenemos selva, tenemos una barrera. Y si a esa barrera le sumamos que tenemos un Gobernador que está haciendo las cosas bien desde la salud y eso está claro porque tenemos los números sobre la mesa y sobre todo los números de los vecinos (por Brasil y Paraguay)”, remarcó Lombardi.



Fuente: Noticias del 6.-