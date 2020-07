Posible planta de YPF de biocombustibles en el NOA

En marco de una nueva sesión del Parlamento del Noroeste Argentino referentes de las diferentes provincias que componen la región se reunieron y plantearon nuevos proyectos de crecimiento económico.

Antonio Marocco vicegobernador de Salta, en diálogo con Radio2, se refirió al respecto y contó cómo se vienen preparando para conseguir un país más federal.



Hay dos foros que se están trabajando en estos momentos, uno es para recuperar la liga de vicegobernadores del país, por lo cual se tuvo un encuentro virtual de 17 vicegobernadores de varias provincias y además participó el ministro del interior de la Nación el Dr. Eduardo de Pedro, quien nos explicó cómo ve el federalismo en este sentido”.



Y por otra parte tomamos como bandera el ParlaNoa, para empezar a generar proyectos y tener un país más federal, se sesionó el miércoles pasado. La verdad cuando el ministro de Pedro comentó que YPF no es un lugar de Puerto Madero, si no de las provincias petroleras hidrocarburíferas y además teniendo en cuenta que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero dijo que le interesaría armar una YPF minera; nosotros decidimos trabajar apuntando al biodiesel y el bioetanol, por lo cual decidimos pedir la prórroga de la ley que hoy rige respecto a este tema y el aumento del cupo de la producción del mismo, pasando de un 12% a un 15%.



Entonces nos preguntamos, porque no tener una YPF de biocombustibles e instalarla en las provincias del NOA. Ya que aportamos 600 millones de litros de combustibles a las naftas y otros 600 millones a la caña de azúcar. Necesitamos un organismo federal, porque no podemos estar detrás de una ley como pasó con el gobierno de Macri, por eso queremos una prórroga de la misma de 15 años. En este camino queremos proponer la creación de este organismo nacional, pero que tenga que ver con políticas regionales.



Marocco además confirmó que esta idea ya tiene el visto bueno del presidente Alberto Fernández y como bien lo nombró también apoya este proyecto el ministro del Interior de la Nación Eduardo de Pedro y el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero.



La idea es aprovechar los recursos humanos y de producción que ya existen para conseguir concretar dicho proyecto.



Jujuy, Salta y Tucumán tienen muchos ingenios, miles de cañas de azúcar, más de 8000 obreros trabajando y nosotros con esta iniciativa, nos estamos asegurando con el biocombustible, un desarrollo integral en la región NOA muy importante.



Respecto a cómo se seguirá avanzando en la idea, el vicegobernador de Salta expresó que, de ahora en más, será tarea de los gobernadores, de los vicegobernadores y de los parlamentarios, continuar.



La región del NOA tiene 57 legisladores a nivel nacional esto es muy importante. Esto empieza a poner el federalismo pensado en 1810. Es momento de hacer cosas juntos para que nos vaya bien a todos.



Fuente: Jujuy al Momento.-