Docentes universitarios se declararon en estado de alerta

La Universidad pública argentina “está atravesando un momento crítico, ya que está funcionando con un presupuesto que sigue siendo el de 2019, no hubo convocatorias a paritarias (por lo que los salarios están estancados), les estudiantes están teniendo muchos problemas con la virtualidad y a ello se suma el acuerdo firmado el 15 de julio entre el ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario Universitarias (CIN) para el desarrollo e implementación de un software que validaría la identidad de les estudiantes para ser evaluades”.



En ese sentido, la docente indicó que desde el sindicato exigen “conocer a fondo cuáles son las características de este software, así como su presupuesto y las condiciones del acuerdo”, y adelantó el claustro rechaza “cualquier intento de implementar sistemas de vigilancia con la excusa de la exepcionalidad pandémica”.



“Ya hay una experiencia muy compleja que ocurrió en Córdoba donde se toma posesión de la computadora del estudiante que está rindiendo, para que no pueda abrir ninguna otra cosa, donde los movimientos sospechosos son ‘detectados’, se tiene acceso a todos los datos que tiene archivados y se sube a la nube todo el proceso del examen”, contó la politóloga, quien subrayó que si lo que se acordó implementar va en esa dirección “les docentes estamos, claramente, muy preocupades porque no creemos que sean los mecanismos que haya que implementar para ‘asegurar’ el proceso de evaluación”.



En un contexto “donde les docentes no tuvimos acceso a las condiciones materiales para asegurar la virtualización más que aquello que hemos podido sostener con nuestro bolsillo, que los ministerios ‘inviertan’ en un sistema para ‘asegurar’ la identidad de les estudiantes nos parece una burla”.



Plan de obras públicas



Por otro lado, lo que se sabe del plan de obras públicas a la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) “llegarán 180 millones, que se destinarán a la escuela secundaria de Concordia, que depende de la Universidad, pero sólo esa es la información que hay porque el Consejo Superior no funciona, ya que no se pudo constituir el Colegio Electoral, por lo que el rector con decanos y decanas deciden ad referéndum, por lo que el sistema de cogobierno, que ya carece de democracia está todavía está más resentido y la información que circula es mucho más restringida”.