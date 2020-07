La Nasa descubrió un planeta gigante que no debería existir

La Nasa anunció el descubrimiento de un nuevo planeta que, según sus científicos, no debería existir. Se llama TOI-849b, es 40 veces más grande que la Tierra y orbita en un solo día lo que el nuestro en 365.

Este planeta se encuentra a 730 años luz de la Tierra. Su nombre proviene de “Tess Object of Interest”, ya que fue descubierto por el telescopio espacial.



“No creíamos que un planeta de esas cualidades fuera posible. Y, sin embargo, existe”, aseguró la agencia espacial estadounidense en un comunicado.



Este planeta rocoso que tiene el tamaño de Neptuno no debería orbitar tan cerca de su estrella. Esto se debe a que su radiación hace que no sean capaces de retener su atmósfera gaseosa.



Los científicos intuyen que TOI-849b está allí debido a que durante su formación se cruzó con una brecha en el disco de polvo y gas que rodeaba a su estrella. De esta forma, se habría quedado sin material que captar, quedando estancado.



Fuente: Noticias Ambientales.-