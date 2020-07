Más de 350 vehículos intentaron ingresar a Santa Fe sin permisos el fin de semana largo

La mayoría no tenían permisos para ingresar a Santa Fe. En el Túnel Subfluvial, que une a la provincia con Entre Ríos, se activó el protocolo coronavirus por 12 personas que no pasaron el test del olfato.



Más de 350 vehículos intentaron ingresar sin permisos a la provincia de Santa Fe durante el fin de semana largo. Fue en el marco de los operativos de control que realizó la Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv) junto al ministerio de Salud desde la tarde del miércoles con el fin de blindar los límites interprovinciales por la pandemia de coronavirus. El protocolo sanitario se activó solamente en el puesto ubicado en el Túnel Subfluvial que une a la ciudad capital con la provincia de Entre Ríos.



En el marco del Plan Accesos Cuidados, todos los accesos en los límites interprovinciales fueron controlados por la Policía Vial junto a personal del Ministerio de Salud. Llevaron adelante las fiscalizaciones necesarias para evitar el ingreso de personas no autorizadas o que presenten signos de posible contagio del virus Covid-19. Los intensos controles continuaron hasta las 20 de este domingo.



Osvaldo Aymo, titular de la Apsv, catalogó de "positivos" los resultados del operativo y confirmó a Aire Digital que, desde el miércoles 8 de julio a las 17 horas hasta este domingo 12 a las 19, interceptaron en los límites provinciales a 353 vehículos sin permisos correspondientes o que no pasaron el test del olfato y debieron retornar a su lugar de origen.



"Nos llamó la atención la cantidad de personas que tuvimos que devolver a su lugar de origen porque no tenían la documentación necesaria para ingresar a la provincia y la mayoría fue en la Autopista Rosario - Buenos Aires. Fue muy positivo el balance de los operativos. Evidentemente la información que manejaba el gobierno, de que había gente que iba a venir a pasar el fin de semana a la provincia, era fidedigna", comentó Aymo.



En el Túnel Subfluvial



El titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial contó que el único puesto sanitario en el que se activó el protocolo coronavirus fue el ubicado en el Túnel Subfluvial, que une a la ciudad de Santa Fe con Paraná (Entre Ríos). "Pudimos identificar a 12 personas que no pasaron el test del olfato. Tres eran de Paraná y nueve de Santa Fe. Se los puso en contacto con autoridades sanitarias de cada provincia", explicó Aymo.