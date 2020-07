WhatsApp permitirá programar la autodestrucción de mensajes

La aplicación de mensajería agregará la opción que permite programar la autodestrucción de mensajes, que ya estaba disponible en Telegram o Snapchat.



Esta función era muy solicitada por los usuarios de WhatsApp, pero la empresa que ahora pertenece a Facebook se resistía a incorporarla.



Según reveló el sitio Wabetainfo, en la versión beta se encuentra disponible la posibilidad de programar la autodestrucción de mensajes, y solo se podrá utilizar en los grupos y no en las conversaciones individuales.



Esta opción no deja ningún tipo de rastros. Diferente a lo que sucede actualmente cuando un usuario elimina un comentario, WhatsApp muestra le leyenda “Este mensaje fue eliminado”.



Cuando un usuario quiera programar la autodestrucción de un comentario deberá seleccionarlo y luego ir a la opción “Borrar mensaje”. A continuación, WhatsApp mostrará una nueva ventana que permitirá hora, día, semana y año para que esto ocurra.



Está pensado para no sobresaturar los grupos. Además, aliviará el peso del smartphone al borrarse automáticamente.