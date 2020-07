Seminario virtual sobre el desafío de la carne vacuna en el mundo post Covid-19

Con participación gratuita pero cupos limitados, el miércoles 29 y el jueves 30 de julio de 2020 se llevará a cabo una capacitación de carácter internacional propuesta por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). El taller on line contará con la participación de destacados especialistas de todo el mundo. ¿El desafío? Pensar la post pandemia, se indicó en el parte informativo de invitación.[{adj:69763 size-medium}]El Ipcva realizará el primer seminario internacional en el que se analizará la producción y comercialización de carne vacuna a nivel global durante y después del impacto de la pandemia de Covid-19. Durante dos días, especialistas nacionales e internacionales (Estados Unidos, China, Reino Unido, etc.) se darán cita en este encuentro virtual para debatir el fututo de la carne vacuna.



“Por nuestra tradición ganadera y la importancia que hemos recuperado en los últimos años en el comercio internacional de carnes, para nosotros es muy importante ser los primeros en propiciar un foro mundial para analizar el presente y proyectar el futuro en el marco de la pandemia”, aseguró Ulises Forte, presidente del Ipcva.



El encuentro, además, incluirá un bloque específico sobre carne y salud, a cargo de los doctores Alberto Cormillot y Jorge Tartaglione.



Algunas de las disertaciones previstas para el seminario son las siguientes:



-Impacto del covid-19 en el sector Horeca y la distribución minorista de carnes en Europa.



Karsten Maier, Secretario General Uecb, Asociación de importadores de carne de la Unión Europea.



-¿Qué está sucediendo en los mercados asiáticos de productos cárnicos?



Joel Haggard Vicepresidente sénior, Región Asia Pacífico de US Meat Export Federation



-¿Qué está pasando y qué puede pasar con el consumo de carnes en China?



Michelle Hu China Meat Association.



-La nueva normalidad del mercado americano. ¿Cómo están atravesando la crisis sanitaria y cuál será el nuevo escenario competitivo?



Katrlyn Mccullock Directora, Economista Senior del Livestock Marketing Information Center.



-Las oportunidades y retos del sector cárnico argentino. La visión de la industria frigorífica argentina.



German Manzano. Socio gerente en Cofrigo SRL



-Panorama mundial del comercio internacional de carnes (Market Outlook). Retos y oportunidades postpandemia.



Richard Brown, director de Gira



-Una mirada experta sobre el futuro del consumo de carnes en el mundo.



David Hughes. Profesor emérito de Food Marketing at Imperial College London, and Visiting Professor at the Royal Agricultural University, U.K.



-El rol de la carne vacuna en una dieta equilibrada.



Alberto Cormillot. Presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición.



-¿Cómo comunicar al consumidor que la carne es saludable?



Jorge Tartaglione. Presidente en Fundación Cardiológica Argentina.



El programa completo está disponible en www.ipcva.com.ar



Como todas las actividades que realiza el Ipcva, la participación en el seminario, vía Zoom, será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar una preinscripción en www.ipcva.com.ar, por WhatsApp al +54 9 11 2848 0455 o escribiendo a seminariosipcva@gmail.com