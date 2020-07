Argentina se acerca a los 150.000 casos de Covid-19

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que durante las últimas 24 horas se registraron 98 muertes y 5.782 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 141.900 y las víctimas fatales suman 2.588.[{adj:87029 alignright}]



Del total de esos casos, 1.096 (0,8 por ciento) son importados, 43.748 (30,8 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 72.527 (51,1 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



En el reporte matutino se registraron 16 nuevas muertes. 10 hombres, siete de la provincia de Buenos Aires; tres de la ciudad de Buenos Aires; y 6 mujeres; dos de la provincia de Buenos Aires y cuatro de la ciudad de Buenos Aires.



En el informe verspertino se comunicaron 82 fallecimientos más. 46 hombres, 27 de la provincia de Buenos Aires; 18 de la ciudad de Buenos Aires; uno de Chaco; y 36 mujeres; 16 de la provincia de Buenos Aires; 17 residentes en la ciudad de Buenos Aires; dos de Chaco; uno de Mendoza.



De los 5.782 casos, 3.801 son de la provincia de Buenos Aires, 1.390 de la ciudad de Buenos Aires, 155 de Jujuy, 87 de Córdoba, 73 de Chaco, 57 de Río Negro, 56 de Mendoza, 49 de Santa Fe, 26 de Neuquén, 24 de Entre Ríos, 19 de Salta, 17 de Santa Cruz, 10 de Tierra del Fuego, 10 de La Rioja, 2 de San Luis, 2 de Tucumán, 1 de Catamarca, 1 de Formosa, 1 de San Juan y 1 de Santiago del Estero.



Durante la jornada del martes fueron realizadas 14.689 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 578.202 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 12.742,2 muestras por millón de habitantes.



El número de casos descartados hasta ayer es de 345.718 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). A la fecha, el total de altas es de 60.531 personas.



“La pandemia no pasó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no pasó en Argentina, no pasó en el mundo. Estamos día a día atravesando una situación inédita”, dijo Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación. La funcionaria pidió cumplir “las recomendaciones de los estados” y que “la población pueda seguir entendiendo el rol de la responsabilidad individual”.



“Estamos en un momento importante. Ayer hablábamos de valorar nuestros logros. No hemos tenido los picos que han tenido otros países”, estimó la secretaria, quien llamó a “seguir trabajando para que el sistema de Salud pueda seguir dando respuesta y se pueda sostener”.



Por otra parte, estimó necesario “seguir haciendo hincapié en las diferencias epidemiológicas” que se registran en el territorio nacional, con “departamentos que no han reportado casos, departamentos con (casos en) conglomerados y provincias que están evaluando la aparición de casos de los que no se encuentra el nexo aunque no tienen circulación comunitaria extendida y provincias que no la tenían y han pasado a tenerla”.



Vizzotti comunicó que en el sector integrado por la ciudad de Buenos Aires y los 35 municipios bonaerenses que la circundan, “la transmisión comunitaria es intensa”.



El 92% de los 5.344 infectados reportados ayer corresponden al AMBA y de los 890 internados en terapia intensiva, el 89 por ciento se referencia en ese conglomerado. Mientras que la ocupación de esas camas a nivel nacional -y sin importar la dolencia que motiva la internación- es del 55 por ciento, es de 65,4 por ciento en la región metropolitana de Buenos Aires, con más “tensión” en la Ciudad y en el sector privado de Salud.



La funcionaria también se refirió a Rosario y Córdoba como lugares que han controlado brotes y tienen nuevos casos y Neuquén y Río Negro que han logrado estabilizar el aumento de casos.



Fuente: Infobae.