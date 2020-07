Cuando Febbraro estuvo en Paraná y festejó el Día del Amigo

Millones de argentinos celebran hoy, en un contexto diferente por el Aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo), una idea que lanzó al mundo el odontólogo Enrique Febbraro, conocido como el creador e impulsor del Día del Amigo, idea que se originó cuando se realizó el primer alunizaje humano, el 20 de julio de 1969. “Vi en la llegada del hombre a la luna una forma de unir a los pueblos a través de lazos de amistad”, aseveró a AIM el dentista, cuando estuvo en Paraná, invitado por el entonces intendente municipal Humberto Cayetano Varisco.

Febbraro: “Vi en la llegada del hombre a la luna una forma de unir a los pueblos a través de lazos de amistad”.

En diálogo con Ciao Italia, programa televisivo de la Agencia AIM que se emitió en el ex Canal 4 de Paraná entre 1996 y 1998, Febbraro relató entonces que visitaba la ciudad capital de Entre Ríos invitado por quien ostentaba entonces la jefatura municipal: Humberto Cayetano Varisco (1995-1999).



En la plaza Sáenz Peña, donde se realizó una actividad para conmemorar la festividad, el profesional explicó que el mismo día del alunizaje, el 20 de julio de 1969 y con la idea de festejar la amistad, envió más de 1000 cartas a diferentes países y logró que le respondieran 700 personas. “El Día del Amigo me costó mucho dinero y la verdad es que tuve un gasto tremendo. En esa iniciativa se fueron el auto, varias vacaciones y otras cosas de las que me privé por largo tiempo, pero nunca pedí ninguna retribución por lo que hice. La satisfacción fue que recibí la respuesta de 700 personas, y ahí, mi alegría fue inmensa”, aseveró.



Para Febbraro, el Día del Amigo “no fue una iniciativa caprichosa o fortuita, pero sí cara a mis sentimientos y costosa, muy costosa, a mi economía”, insistió. A fuerza de tesón, Febbraro impuso su idea en el mundo, aunque para él era “un bolazo” querer tener “un millón de amigos. La amistad es una virtud que se hace notar sobre determinadas personas y que se acaba si no se cultiva. Es como una relación, siempre se necesitan dos para construir; como una planta, si no se la riega no crece”. Sin embargo, explicó que “un amigo no da consejos: ayuda, acompaña…”.



Febbraro tenía la patente de invención desde 1972 y en 2006 la donó a la asociación de rotarios, a la que pertenecía. “Ya a 18 años había pensado en inventar el día del Amigo, pero recién en 1969 pude hacer realidad la idea, en coincidencia con el primer alunizaje del hombre”. Febbraro falleció en Buenos Aires a los 84 años, el 4 de noviembre de 2008.



No es un día como otros



Aunque la fecha tiene una franca tendencia al consumo, igualmente difiere de otras celebraciones como el día de los Enamorados, del Niño, del Padre o la de Madre.



Lo cierto es que el 20 de julio sirve para recordar que “el amigo o la amiga” existen y merecen un día simbólico para honrar a quienes están junto a nosotros en las buenas y en las malas. Por eso, ¡a celebrar!



