El Gobierno argentino extendió la cuarentena y en agosto volvería “la vida habitual”

Fernández: "A pesar de los números que se incrementan, estamos en una situación buena"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció hoy una nueva extensión de la cuarentena. Pese a que en los últimos 14 días los números de contagios y de fallecidos se incrementaron el país sigue estando "en una situación buena, para no pecar de optimistas".



El gobierno nacional anunció que la nueva fase regirá entre el 18 de julio y el 2 de agosto, y buscará "volver a la vida habitual" de manera escalonada, a casi cuatro meses de iniciada la cuarentena por la pandemia de coronavirus.



La pandemia “sigue presente, sigue atacando y sigue enfermando y llevándose vidas", indicó el presidente, quien apuntó que "empezó pero no sabemos cuándo terminará; pero tenemos cierto optimismo en alcanzar los logros que nos propusimos".



En ese marco, afirmó hoy que si bien "ha habido un pico de crecimiento de muertes por coronavirus, se da ahora un leve descenso que nos da cierto ánimo".



"Hemos incremenetado la capacidad de camas y la ocupación de terapia intensiva ha aumentado pero también se nota que se ha relentizado la velocidad de contagio y se ha hecho mas lenta la ocupación de camas hospitaliarias. El esfuerzo no ha sido inútil", dijo el presidente.



Además, apuntó que el resultado que se observa hoy, en el marco de la pandemia por coronavirus, es resultado de un "enorme esfuerzo" de la sociedad y destacó que "hemos logrado que nadie se quede sin atención" sanitaria.