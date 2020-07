Mandela: Una vida al servicio de la comunidad

El 18 de julio de cada año, día del nacimiento de Nelson Mandela, la ONU se une al llamamiento de la fundación que lleva su nombre para dedicar 67 minutos de nuestro tiempo a ayudar a los demás, homenajeando a Nelson Mandela en su día, registró AIM.[{adj:13798 alignright}]

Durante 67 años Nelson Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad, como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre.En noviembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de julio «Día Internacional de Nelson Mandela» en reconocimiento de la contribución aportada por el ex Presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad.En la resolución 64/13 de la Asamblea General se reconocen los valores de Nelson Mandela y su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, y la defensa de las comunidades pobres y subdesarrolladas. Se reconoce también su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo.Mandela consagró 67 años de su vida a luchar por los derechos humanos y la justicia social. Las Naciones Unidas se suman a la Fundación Mandela y piden a las personas de todo el mundo que el 18 de julio —día del cumpleaños de Madiba— dediquen al menos 67 minutos de su tiempo a realizar una actividad al servicio de sus comunidades.Cada año, en el día en que se conmemora la figura de Mandela, la fundación que lleva su nombre pide, a todos los que puedan, dedicar 67 minutos, es decir, uno por cada año de servicio público de Nelson Mandela, a trabajos en beneficio de la comunidad.Esta acción es un pequeño gesto de solidaridad con los seres humanos y un paso hacia un movimiento mundial dedicado a hacer el bien.En años anteriores, el personal de la ONU en todo el mundo ha contribuido a esta tarea mediante una serie de actividades, como la de reconstruir casas destruidas por el huracán Sandy, ofrecer material escolar infantil, preparar comidas para ancianos, ayudar en un orfanato, limpiar los parques y crear talleres de alfabetización informática.En Nueva York, los voluntarios del personal de las Naciones Unidas colaboran con GreenThumb, East New York Farms y el jardín de hortalizas de la ONU, para plantar árboles, sacar las malas hierbas y regar los maceteros en jardines de la comunidad en toda la ciudad.En Ginebra, la Misión Permanente de Sudáfrica y la organización «Serve the City Geneva» están movilizando voluntarios para ayudar a los pobres y marginados en la ciudad.En 2014, el personal de la ONU, junto a quien era su secretario General, Ban Ki-moon, en colaboración con MillionTreesNYC, dedicó parte de su tiempo a ensuciarse las manos con semillas, mantillo, agua y barro para plantar árboles en las calles de la ciudad de Nueva York.En 2013, el personal de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York trabajó voluntariamente en la reconstrucción de casas Disponible en inglés destruidas por el huracán Sandy.He aquí sólo unos ejemplos de cómo puede movilizarse y suscitar el cambio, como lo hicieron muchos en el día de Nelson Mandela:Haga una nueva amistad. Conozca a alguien nuevo de una cultura diferente. Solamente comprendiéndonos podemos eliminar de nuestras comunidades la intolerancia y la xenofobia.Léale al que no puede. Visite una casa para ciegos y ábrale las puertas de un mundo nuevo a otra persona.Ayude en el refugio para animales de su comunidad. Los perros que no tienen hogar necesitan también que los caminen y un poco de amor.Ayude a alguien a encontrar trabajo, ayúdele imprimiendo su curriculum vitae, o entrenándole para entrevistas.Muchas personas enfermas de muerte no tienen a nadie con quien hablar. Tómese el tiempo de conversar con ellas y llevarles un poco de alegría.Hágase la prueba del VIH y anime a su compañero(a) que también se la haga.Lleve a alguien que conozca y no pueda pagar a examinarse la vista y los dientes.Regale una silla de ruedas o un perro guía a alguien que lo necesite.Compre unas cuantas cobijas o agarre algunas suyas que ya no necesite y regáleselas a un necesitado.18 de julio de 1918Nace Nelson Rolihlahla Mandela en Mvezo (Sudáfrica).1944Se afilia al Congreso Nacional Africano (ANC).1944Funda, junto con otros, la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano (Ancyl).1948Es elegido Secretario Nacional de la Ancyl1952Lanzamiento de la campaña «Defiance» (Rebeldía), campaña masiva de desobediencia civil contra las leyes injustas.Mandela fue elegido Voluntario nacional en jefe de la campaña.1956 a 1961Mandela es uno de los 156 acusados en el juicio por traición.21 de marzo de 1960Matanza de Sharpeville, durante la cual 69 hombres, mujeres y niños fueron asesinados y unos 200 resultaron heridos.El gobierno declara casi de inmediato el estado de emergencia y detiene a unos 18.000 que protestaban. El ANC es proscrito y Mandela pasa a la clandestinidad.1961Formación del movimiento armado del ANC, Umkhonto we Sizwe («Punta de lanza de la Nación»), con Mandelacomo comandante en jefe1962Mandela viaja a otras partes de África y a Europa.5 de agosto de 1962Mandela es detenido por salida ilegal del país e incitación a la huelga. Es juzgado y condenado a cinco años de cárcel.julio de 1963Detención de destacados dirigentes del ANC en Rivonia y Mandela es acusado junto con ellos.12 de junio de 1964Condenado a cadena perpetua y enviado a Robben Island (posteriormente es trasladado a la cárcel de Pollsmoor y luego a la cárcel Victor Verster).1985En medio de prolongadas protestas en masa contra el régimen de apartheid, el ANC inicia negociaciones con el gobierno.febrero de 1990Sale de la cárcel.1993Recibe el Premio Nobel de la Paz (junto con F.W. de Klerk).27 de abril de 1994Primeras elecciones multirraciales celebradas en Sudáfrica con reconocimiento pleno del derecho al voto, en las que el ANC gana por una gran mayoría.10 de mayo de 1994Toma de posesión como primer presidente democráticamente elegido de Sudáfrica, puesto que ocupa durante un sólo mandato, hasta 1999.5 de diciembre de 2013Nelson Mandela falleció en Johannesburgo a los 95 años.