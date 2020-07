Por primera vez hubo en Argentina más de 100 muertes por Covid-19 en una jornada

El ministerio de Salud informó este lunes que en las últimas 24 horas hubo 3.937 nuevos casos de coronavirus y que fallecieron otras 113 personas. Con los últimos datos, la cantidad de contagios desde que comenzó la pandemia alcanzó los 130.774 y las víctimas fatales ascienden a 2.373.[{adj:86787 alignright}]



Del total de esos casos, 1.095 (0,8 por ciento) son importados, 41.086 (31,4 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 66.293 (50,7 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



Desde el último reporte emitido, se registraron 92 nuevas muertes: 46 hombres, 30 residentes en la provincia de Buenos Aires; 14 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); 2 residentes Río Negro; y 46 mujeres; 17 residentes en la provincia de Buenos Aires; 27 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); 1 residente en la provincia de Mendoza; y 1 residente en la provincia de Río Negro. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 2.373.



En el parte matutino, las autoridades sanitarias ya habían reportado 21 muertes: 17 hombres, 6 de 61, 74, 86, 80, 51 y 70 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 9 de 86, 78, 78, 89, 61, 51, 83, 85 y 62 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 82 años, residente en la provincia de Chaco; uno de 87 años, residente en la provincia de Río Negro; y 4 mujeres de 74, 61, 64 y 67 años, residentes en la provincia de Buenos Aires.



A la fecha, el total de altas es de 55.913 personas. Ayer fueron realizadas 11.068 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 552.306 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 12.171,6 muestras por millón de habitantes.



El número de casos descartados hasta ayer es de 332.433 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).



Esta mañana los runners -con el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a la cabeza- volvieron a dominar la escena en parques y plazas durante las primeras horas de la nueva cuarentena en la ciudad de Buenos Aires, a raíz de la habilitación del Gobierno para la realización de actividad física al aire libre, todos los días, de 10 a 18.



Hace un mes, la salida de los corredores marcó un foco de conflicto entre el Ejecutivo porteño y la provincia de Buenos Aires, que cuestionó esa flexibilización cuando la mayoría de las actividades se encontraban restringidas por la pandemia del coronavirus. Es más, tanto el presidente Alberto Fernández, como el ministro de Salud, Ginés González García, también manifestaron sus críticas.



Sobre la nueva fase de la cuarentena, en declaraciones a radio Mitre, Larreta indicó que “si la gente cumple vamos a ir bien, si no vamos a ir frenando”. En este sentido, y sobre las actividades habilitadas, agregó: “Acá no hay certezas, tenemos la experiencia de otras ciudades que siguieron este camino y en un momento la curva (de contagios) se estabiliza y empieza a bajar, eso esperamos acá”.



Durante la jornada también hubo novedades a nivel mundial respecto a la carrera por encontrar una cura contra el virus.



La vacuna que desarrolla la universidad británica de Oxford resultó “segura” y “entrena” el sistema inmunológico, según revelaron los hallazgos de las primeras fases del estudio, divulgados este lunes.



La fórmula, denominada AZD1222, está siendo elaborada por AstraZeneca en colaboración con científicos de la Universidad de Oxford, y no presentó ningún efecto colateral grave en los 1.077 voluntarios, adultos sanos de entre 18 y 55 años, que produjeron respuestas inmunes de anticuerpos y células T que pueden combatir el virus, según los resultados del ensayo publicados en la revista médica The Lancet.



Estos descubrimientos se consideran “muy prometedores”, si bien todavía es necesario llevar a cabo ensayos a mayor escala a fin de determinar si los anticuerpos son suficientes para ofrecer protección a largo plazo contra la enfermedad.



Fuente: Infobae.