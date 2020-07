Prolijo mi Barbijo: La campaña de los Payamédicos que promueve su uso correct

Los Payamédicos de Paraná llevan adelante una campaña en redes sociales sobre el correcto uso del barbijo, ante la crisis sanitaria por el Covid-19, constató AIM. En esta nota, todo lo que hay que saber.[{adj:86750 alignright}]

Los Payamédicos, quienes ya retomaron sus intervenciones con personas en situación de internación en forma virtual y con medidas de bioseguridad, realizan la campaña “Prolijo mi Barbijo”.Para ello, retoman las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre cómo debo usar correctamente el barbijo, para que cumpla su función de protección.En sus redes sociales, difunden estas medidas que pueden servir a todos en medio de la situación sanitaria que se atraviesa.Uso del barbijo según la OMS (textual)-Antes de colocarse y después de quitarse un barbijo de cualquier tipo, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.-Cúbrase la boca y la nariz con el barbijo y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y el barbijo.-Evite tocar el barbijo mientras lo usa; si lo hace por error, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.-Cámbiese de barbijo tan pronto como esté húmedo y no reutilice los barbijos de un solo uso.-Mientras se usa el barbijo, trate en lo posible de minimizar las acciones que puedan facilitar la transmisión, como hablar con el barbijo puesto.-Para quitarse el barbijo: quíteselo desde detrás, de donde está sujetado, sin tocar la parte delantera del barbijo. Deseche los barbijos de un solo uso inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Si el barbijo es de tela (no descartable), siga las recomendaciones de las autoridades de salud sobre su lavado y reutilización segura.-Nunca apoyar los barbijos en una superficie. Si sucediera, se debe limpiar y desinfectar la superficie con lavandina o alcohol.