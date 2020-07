Debido al aumento de casos positivos de coronavirus, en su mayoría de personas que ingresaron desde zonas que presentan circulación masiva de la enfermedad o que tuvieron contacto con alguien que viajó a esos lugares, el Gobierno de Santa Fe determinó que nadie podrá ingresar a la provincia sin tener un hisopado negativo, no mayor a 72 horas.

Santa Fe: No se podrá ingresar a la provincia sin un hisopado negativo

Asimismo, se decidió suspender por 14 días los encuentros familiares y afectivos en Rosario y Gran Rosario.



Desde la Gobernación que encabeza Omar Perotti argumentaron que este miércoles se registró el mayor número de casos en la provincia, así como también se produjo el récord de contagios a nivel país. En consecuencia, las autoridades santafesinas anunciaron medidas generales y algunas también particulares para el departamento de Rosario.



La principal disposición radica en la prohibición de ingresar a la provincia, si no se es residente, sin tener un hisopado con un resultado negativo, que no puede tener una anterioridad mayor a 72 horas. Además, debido a la circulación comunitaria que detectaron en la ciudad de Rosario, se suspendieron allí los encuentros familiares y afectivos durante los próximos 14 días. "En algunos lugares se convirtieron en fiestas", graficó Perotti, a modo de reto.



"Vamos a coordinar en toda la provincia a través del accionar de la policía, a través de sus municipios y sus agentes de control y con el ministerio Público de la Acusación para la aplicación de multas a quienes no estén utilizando el barbijo en los lugares correspondientes", agregó en conferencia de prensa el Gobernador, quien también aseguró que sancionará con multas, que oscilan entre los cuatro mil y los 12.000 pesos, o con eventuales clausuras a todas aquellas personas que no cumplan con los protocolos con los cuales se las autorizó para retomar cada actividad.



"No queremos que ninguna de estas cosas nos haga volver atrás. Hay avances importantes que hemos hecho todos. Nos mostraba la ministra como pudo aplanarse esa curva y tiene en cada uno de ustedes responsables directos de esos números. Son números importantes los que tiene la provincia, pero que tenemos que cuidar", continuó el mandatario provincial.



Luego concluyó: "Seguiremos poniendo el mayor esfuerzo en el cuidado de cada uno de los santafesinos y santafesinas, coordinando nuestras acciones. Más testeos seguramente nos van a dar más casos, pero el esfuerzo lo hacemos tratando de superar este período, que es el más duro, el más difícil, que es el que siempre les hablamos: cuando llegara el invierno, cuando llegaran los momentos de más frío. Falta menos, pero necesitamos el mayor esfuerzo y el mayor cuidado".



A nivel nacional, el ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que durante las últimas 24 horas se registraron 98 muertes y 5.782 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 141.900 y las víctimas fatales suman 2.588.



De los 5.782 casos, 49 corresponden a la provincia de Santa Fe, que desde que comenzó la pandemia contabilizó 802 casos y nueve fallecimientos. De todas formas, el epicentro de los contagios continúa en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que en el último reporte confirmó 3.801 positivos en la Provincia y 1.390 en la Ciudad de Buenos Aires.