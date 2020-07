Se viene el Hot Sale 2020

La tercera es la vencida. El 27, 28 y 29 de julio tendrá finalmente lugar el evento de descuentos online Hot Sale después de dos postergaciones por la cuarentena por el Covid-19. De la partida participarán 710 marcas, lo que supone un récord en la cantidad de empresas en 10 categorías: electro y tecno, indumentaria y calzado, viajes, muebles, hogar y deco, deportes y fitness, bebés y niños, cosmética y belleza, automotriz, alimentos y bebidas.

Hot Sale 2020: Se sumaron más marcas al evento

"Definitivamente está todo dado para que esta vez el evento se realice y hay un ánimo de dar un paso adelante para salir de la cuarentena; por eso el lema será Hot Sale recargado o Hot Sale recargate. El tiempo adicional nos permitió que se acomodara el tema logístico, tan complicado cuando comenzó la cuarentena, y cuando lo pasamos del 6 al 27 se sumaron 70 marcas más, con lo cual estamos en 710, contra las 550 del último evento de noviembre pasado", afirmó Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace).



En cuanto a las categorías que más crecieron dijo que indumentaria pasó de 130 a 175 marcas; cosmética y perfumería, de 40 a 65, y alimentos y bebidas creció un 50 por ciento en cantidad de participantes.



Sobre las ofertas, Sambucetti opinó que indumentaria tendrá una buena liquidación de invierno, al igual que hogar, mientras que en electro los días adicionales podrían haber ayudado a recomponer stocks, aunque no es algo solucionado ni regularizado. "Va a haber productos, pero más selectos por categoría. No creo que haya una explosión de oferta de electro", consideró.



Las semanas que transcurrieron también favorecieron al sector viajes, que va a presentar ofertas orientadas a poder cambiar la fecha de los pasajes sin penalidad. "Lo que va a haber es mucho vuelo internacional, tanto para vacaciones de verano como el invierno del año que viene (o sea, el verano de Estados Unidos y Europa), con precios muy competitivos y mucha cuota y con la particularidad de la flexibilidad. Es decir que, si por algún motivo no se puede viajar, se pueda cambiar sin penalidad el vuelo. Con lo cual eso va a darle cierto impulso a la industria que, obviamente, viene muy golpeada", adelantó.



Por otro lado, Julián Gurfinkiel, de Turismocity -una de las marcas participantes- dijo que van a tener muy buenos precios para vuelos nacionales e internacionales, pero hizo hincapié en que los pasajes internacionales en dólares están en un mínimo histórico. "Los precios están muy bajos ya y no creo que las ofertas con respecto a los precios actuales sean tan agresivas como otros años. Si comparamos contra precios del año pasado, van a ser mejores seguro, pero los precios para pasajes internacionales vistos en dólares están en un mínimo histórico que es difícil que esté más bajo", señaló.



Por último, Sambucetti dijo que los eventos que tuvieron lugar en otros países como en Chile, Colombia y Perú fueron más exitosos que las ediciones de 2019 y hubo crecimientos de marcas de consumo masivo y cosmética y belleza, como ya había sucedido en la Argentina el año pasado.