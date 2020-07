La historia de violaciones e impunidad que conmociona a Chile

Antonia Barra, tenía 21 años. El 18 de septiembre de 2019 fue violada por Martín Pradenas. Luego que pudo sobreponerse lo denunció, pero la Justicia chilena lo excarceló y ella decidió llevar adelante una autodeterminación. Sobre al acusado ya pesaban imputaciones por delitos de abuso sexual contra cinco víctimas, dos de ellos por violación.[{adj:87158 alignright}]



La joven chilena Antonia Barra fue violada a mediados de septiembre pasado y casi un mes de instaurada la impunidad por su caso, se suicidó. Este miércoles, la justicia acreditó la violación y ordenó el arresto domiciliario del acusado, Martín Pradenas, pero no prisión preventiva, y el caso ha vuelto a estremecer a Chile.



Ya el pasado 16 de junio causó polémica otro dictamen judicial que ordenaba a la familia de Antonia no divulgar información de Pradenas y eliminar todas las publicaciones en redes sociales donde se le acusaba de haber violado a la joven.



Como reacción, la etiqueta "Martín Pradenas Violador" fue tendencia en Chile, y multitud de fotos del hombre, de 28 años, circularon por Instagram.



Para ahora el colectivo feminista LasTesis, mundialmente conocido por crear la tonada y coreografía de 'Un violador en tu camino', llamó a reproducir esta canción "dedicada a Martín Pradenas y a todos los violadores impunes y la justicia patriarcal que representan".



Una multitud de personas se concentró frente al domicilio de Pradenas, en la ciudad sureña de Temuco, para protestar por las medidas cautelares adoptadas por el juez que dejaron al acusado con arresto domiciliario hasta que sea juzgado por violación, lo que generó algunos incidentes y motivó la actuación policial.



La historia de Antonia



En la mañana del 18 de septiembre de 2019 Antonia Barra, que tenía 21 años, despertó en una cabaña en Pucón, ciudad del sur de Chile, con Martín Pradenas encima de ella. Después de gritarle que se quitara, la joven se vistió y se fue.



Todo ello según múltiples mensajes de la aplicación WhatsApp que Barra envió poco después a varios amigos, objeto de la investigación y que han sido filtrados por algunos medios locales, y en los que la víctima relató haber sido violada por Pradenas y dijo no querer denunciarlo por miedo a cómo se lo podrían tomar sus padres.



La joven guardó silencio durante semanas hasta que el 12 de octubre de 2019 llamó por teléfono a su exnovio, Rodrigo Canario. En la llamada, que Canario grabó, Barra relató la agresión sexual de Pradenas.



"Repugnante" y "cerda de mierda" fueron algunos de los insultos que Canario le propinó. La expareja de Antonia Barra reenvió la grabación y Pradenas se enteró ese mismo día de la llamada.



El 13 de octubre de 2019 Antonia envió otro mensaje a Canario, esta vez despidiéndose. Ese día la joven se quitó la vida en Temuco.



El 15 de junio pasado, el canal Chilevisión divulgó un vídeo en donde se ve a Pradenas tirando de Antonia, conduciéndola a la cabaña (alojamiento turístico) de éste en Pucón. Se aprecia como la joven se tambalea en estado de ebriedad y es patente que ella trata de oponer resistencia. Pradenas la toma de la mano e insiste en llevársela de la fiesta en la que estaban.



Pradenas rompió el silencio el 17 de julio. En un vídeo subido a YouTube, el acusado, que sostiene su inocencia, afirma que en el metraje completo se puede ver "cómo con Antonia nos damos besos, abrazamos, y después nos vamos como personas normales".



Por su parte, el abogado del acusado, Gaspar Calderón, sostuvo en la audiencia del 21 de julio que Antonia se va con el acusado "por su voluntad (...) nadie la tira, nadie la empuja, nadie la secuestra", dijo.



Este miércoles Calderón, en entrevista con el canal TVN, pidió al público no hacer juicios previos del caso, al tiempo de reiterar la inocencia de su defendido.



El juicio



El pasado martes, 21 de julio, comenzó el juicio contra Pradenas, contra quien además pesaban cinco denuncias más de abusos sexuales a otras jóvenes.



Dos de los casos, ocurridos entre 2010 y 2014, fueron sobreseídos por estar prescritos (en Chile este tipo de delitos prescriben transcurridos cinco años); mientras que los tres restantes se desestimaron por "no contar con antecedentes para configurar los casos".



Este miércoles, el juez del caso, Federico Gutiérrez, determinó que existen fundamentos para acreditar una violación en el caso de Antonia.



No obstante, el magistrado rechazó la petición de la Fiscalía de decretar prisión preventiva para Pradenas, para quien ordenó arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.



El Juzgado de Garantía de Temuco estableció 120 días para la investigación de los hechos.



Conductas previas



El canal de televisión Chilevisión tuvo acceso a un informe de la Brigada de Delitos Sexuales de Temuco en el que se narran distintas conductas sexuales de Pradenas durante su infancia y adolescencia.



"Algunas niñas comentaban que Martín las había tocado, pero en ese tiempo no le dábamos tanta importancia, ya que Martín era un niñito. Conversé con la madre, pero ella al parecer tendía a normalizarla (su conducta)", reveló una educadora de párvulos que conoció a Pradenas de niño.



Luego se supo que sobre Martín Pradenas han sido formalizadas cuatro denuncias por abuso sexual, dos por de violación contra cinco víctimas.



El Ministerio Público sostuvo que los ilícitos se cometieron entre 2010 y 2019 contra afectadas de entre 13 y 21 años, los que tuvieron lugar en Temuco y en Pucón.



La mañana de este martes, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Martín Pradenas Durr, imputado por la violación de Antonia Barra, joven universitaria que se quitó la vida debido a ataques sexuales que habría sufrido por parte del acusado.



Durante la imputación de cargos, el fiscal Miguel Rojas detalló cinco hechos que ocurrieron entre 2010 y 2019 y que habrían afectado a cinco víctimas, una de ellas, Barra.



Rojas detalló que el primer caso se desarrolló en noviembre de 2010, y se acusa a Pradenas de efectuarle tocamientos a la víctima de iniciales P.V.C.Q., quien entonces tenía 16 años. Misma situación se produjo entre diciembre de 2012 y enero de 2013 contra una víctima de iniciales C.P.C.U., quien contaba con 13 años de edad en ese entonces.



Además el Ministerio Público afirmó que en abril de 2014, Pradenas abusó de otra víctima de iniciales V.F.L.R., “aprovechándose de su incapacidad de oponer resistencia debido a su estado de ebriedad”.



Fuentes: El Periódico/ Noticias Importantes.