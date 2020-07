Amigos Responsables: Un festejo distinto

Con el objetivo de evitar la aglomeración de personas y promover el encuentro virtual en el día del amigo, que se celebra este lunes, el gobierno de Entre Ríos y la municipalidad de Paraná invitan a los y las jóvenes a sumarse a la campaña #AmigosResponsables.[{adj:86609 alignright}]

Provincia y municipio ponen en marcha la campaña #Amigos responsable.La medida busca generar conciencia en torno al riesgo que significa reunirse para celebrar el Día del Amigo en el marco del brote actual de Coronavirus que atraviesa Paraná. Por ese motivo, se convoca a los y las jóvenes a participar a través de las redes sociales de la campaña de concientización para evitar los encuentros presenciales durante el fin de semana y en especial el 20 de julio.“Amigos son los que se quieren, se extrañan, se eligen. Los amigos se cuidan. Este 20 de julio compartamos de otra manera. Llamá, wasapeá, zoomeá” invitan desde el Estado provincial y municipal.En ese marco, el director Ejecutivo del Instituto Becario, Sebastián Bértoli resaltó que “el valor fundamental de la amistad es el cuidado”, y convocó a los y las jóvenes a “compartir en sus redes sociales este llamado a la conciencia, a protegernos y a preservar nuestra propia salud, la de nuestros amigos y en especial la de nuestras familia, padres y abuelos”.“Siempre he creído que la juventud tiene un rol fundamental en la sociedad y estoy seguro que en este difícil momento que estamos viviendo como comunidad, ante la pandemia de Coronavirus, es cuando más necesitamos de ese compromiso y de toda la responsabilidad de los y las jóvenes para evitar que crezcan los contagios y todo el dolor que eso está significando”, remarcó Bértoli.En ese sentido, el funcionario recordó que “de acuerdo a la información con la que cuentan los especialistas, una gran proporción de los casos positivos que vemos por estos días en Paraná y otras ciudades de la provincia, se produjeron por contagios de jóvenes hacia personas mayores, que son a los que el Coronavirus pone en un especial riesgo de vida”.“Por eso es tan importante que todos comprendamos que nuestras acciones, por más individuales que sean, tienen efectos tal vez irreparables en las demás personas, en especial en nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Por eso debemos hacer un llamado a la responsabilidad de todos y de todas: no reunirnos de manera presencial en este tiempo es fundamental para bajar la curva de contagios y poder volver a retomar nuestras actividades”, expresó.Por su parte, la secretaría de Coordinación Estratégica de la municipalidad de Paraná, Camila Farías, recordó que “el día del amigo se celebra en la Argentina el 20 de julio”, y que “si bien la fecha varía en distintos países, la celebración tiene una particular raigambre en nuestro país y en nuestra ciudad”.Sin embargo, “esta fecha, como tantas otras celebraciones de este 2020, está atravesada por la pandemia. Por tanto resulta necesario fortalecer el mensaje del cuidado y la responsabilidad individual y social”.“En este contexto, y atento al movimiento que el evento genera y que atraviesa a todas las franjas etarias, se trabajó una campaña conjunta entre municipio y provincia que justamente hace hincapié en evitar las reuniones sociales y familiares y que promueve la responsabilidad individual”, indicó Farías.En esa línea, la funcionaria municipal subrayó que “los vecinos van a encontrar un mensaje que refuerza los valores que todos tenemos de la amistad, pero genera fuerza en el cuidado y te dice cuidemos a nuestros amigos, a la familia de nuestros amigos y que propone como elemento rector convertite en un #amigoresponsables”.“Se incentivan las reuniones virtuales, los llamados, promovemos la compra local, compra a los emprendedores, usar el delivery y desalentar las reuniones de amigos, sobre todo en Paraná, que tenemos que cuidar la salud de los vecinos y bajar el impacto de la pandemia por Covid-19”.