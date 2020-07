Ante un diagnóstico de fibrosis quística: Dónde asesorarse en Paraná

En Paraná funciona Alguien como yo FQ, ong que tiene como principales objetivos ayudar y acompañar a los pacientes que padecen fibrosis quística y sus familias, difundir sobre esta enfermedad, asesorar legalmente frente a obras sociales que se niegan a cubrir sus tratamientos, generar difusión sobre la patología y concientizar en la donación de órganos, registró AIM. Quienes necesiten apoyo y ayuda para enfrentar esta enfermedad pueden comunicarse con sus voluntarios[{adj:19251 alignright}]



Mantené distancia





Higiene de manos





Higiene respiratoria





Limpiá y desinfectá tu nebulizador





No compartas artículos personales





Evitá el contacto frecuente con el polvo y la tierra





Vacunate



Alguien como yo Fq nació en 2010 cuando su presidenta y fundadora, Fátima Heinze, sufrió una crisis por la enfermedad y cayó internada en terapia intensiva en la ciudad de Paraná.Su estado crítico y el comienzo de un deterioro notorio, hizo que la enfermedad comenzara a progresar de manera intensa, bajando de peso y comenzando a ser oxigenodependiente.El desconocimiento de los profesionales de la salud en la provincia respecto a esta patología, le provocó la necesidad de crear una ong de apoyo al paciente y su familia, y realizar tareas de difusión y concientización sobre la fibrosis quística, tanto para la comunidad como para los médicos; también, brindar asesoramiento legal ya que las obras sociales se negaban a cubrir los diferentes tratamientos y medicaciones.Es así que a fines de 2010 se concretó la creación de Alguien como yo, FQ, teniendo como socios fundadores a padres y algunos profesionales, que se avocaron al desarrollo de diferentes actividades. Años más tarde, Fatima recibió un trasplante bipulmonar y hoy se encuentra en excelente estado de salud.Desde ese entonces, la organización trabaja incansablemente por las personas con esta enfermedad y ayudando sus familias.Por lo que quienes hayan sido diagnosticados pueden acercarse a la sede de Alguien como yo, para recibir información, contención o lo que sea necesario.La ong funciona en La Rioja 331 depto 11 (Paraná). El teléfono es 0343 15-500-0111.Quienes se acerquen se encontrarán con ayuda a los pacientes que padecen fibrosis quística y sus familias.Además, trabajan para asegurar y garantizar que reciban la medicación y tratamiento adecuados y dirigir y recomendar a los diferentes centros multidisciplinarios que hay en el país especializadas en fq.Asimismo, la ong colabora para que cada paciente pueda obtener el CUD (Certificado de Discapacidad) ya que se trata de una enfermedad crónica; que las obras sociales respectivas cumplan con la entrega de medicación y prestaciones. Acompañar al paciente en el proceso de la enfermedad, y cubrir otras necesidades; difundir y concientizar sobre la enfermedad, la donación de órganos y trasplante y capacitar a profesionales de la salud a través de la organización de diferentes talleres y capacitaciones, asistiendo a congresos referidos a la temática respiratoria y fibrosis quística.La fibrosis quística es una enfermedad genética, hereditaria y con discapacidad visceral permanente que, hasta el momento, no tiene cura.Es una de las patologías más comunes en la raza blanca y se caracteriza por producir una secreción externa anormal, viscosa y adherente (moco), que se va juntando en los órganos más importantes como pulmón o páncreas, principalmente, con una expectativa de sobrevida de 40 años y, en muchos casos, se necesita de un transplante bipulmonar para poder superarla.Tiene más de 1800 mutaciones, por lo que en cada paciente se manifiesta de manera diferente.¿A quiénes afecta? ¿Cómo se manifiesta?Constituye la enfermedad hereditaria más frecuente de la raza blanca, afectando a 1 de cada 2500 niños nacidos vivos. En la raza blanca una de cada 25 personas es portadora de una mutación en el cromosoma número 7, aunque no padezca la enfermedad. En la Argentina nacen de 300 a 400 niños por año con ésta afección y sólo el 5% es detectado.Se manifiesta desde el nacimiento, y se la confunde con la enfermedad celíaca por los problemas de nutrición que involucra y con otras enfermedades respiratorias.¿Cuáles son sus síntomas?Sudor salado: por la afectación de las glándulas sudoríparas.Síntomas pulmonares: Consistentes en tos con expectoración, con infecciones respiratorias frecuentes que deterioran la capacidad respiratoria.Síntomas nasales: Con rinitis, sinusitis y poliposis nasal.Síntomas digestivos en un alto porcentaje de pacientes, con la presencia de insuficiencia pancreática y mala absorción de las grasas, que llevan a un deterioro del estado nutricional originándose también diabetes.Infertilidad en los hombres por azoospemia obstructiva y disminución de la fertilidad en las mujeres.¿Cómo se detecta la fibrosis quística?Existen dos estudios fundamentales para detectar la Fibrosis Quística: La Pesquisa Neonatal, que consiste en la extracción de una muestra de sangre del recién nacido, y el Test del Sudor, que mide la concentración de cloro en el sudor del paciente como síntoma de la enfermedad.¿Sabías que…quienes padecen FQ no pueden mantener contacto entre sí, porque se contagian las diferentes bacterias y las mismas se hacen resistentes a los antibióticos.Deben usar barbijo en presencia de otro FQ en el lugar, mantener siempre una distancia prudencial de 1 metro y utilizar alcohol en gel.Deben entrar a hospitales centros de salud clínicas con barbijo para no contagiarse alguna bacteria y enfermedad intrahospitalaria.Deben beber mucha agua ya que su sudor es muy salado y se deshidratan rápidamente.Comer comidas híper calóricas y saladas.A determinado tiempo, los pacientes FQ sufren de diabetes.Deben tomar enzimas pancreáticas antes de cada comida, que ayudan a absorber vitaminas, minerales y grasas y hacen que puedan engordar.La actividad física ayuda a expandir sus pulmones y limpiarse de la mucosidad que le crea infecciones recurrentes.Los pacientes FQ se internan entre dos y cuatro veces al año para hacer una toilette (limpieza pulmonar) con antibióticos endovenosos , nebulizaciones, kinesiología y una dieta nutricional hiper calórica, diferentes análisis y estudios de control.El objetivo de estas recomendaciones es ayudar a proteger y a conservar la salud de pacientes con FQ:Los gérmenes pueden viajar hasta unos 2 metros de distancia por medio de las gotitas que se esparcen por el aire cuando tosés o estornudás.Una adecuada higiene de manos puede realizarse mediante el lavado de manos con agua y jabón y con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel).Se recomienda cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar, usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados y luego lavarse las manos y limpiar las manos después de toser o estornudar.Si usás un nebulizador reutilizable, limpiá y desinfectá el nebulizador después de cada uso, siguiendo los pasos recomendados por tu equipo de seguimiento. Si usás un nebulizador Altera, eRapid u otro con tecnología eFlow, limpiá y desinfectá el nebulizador después de cada uso.Evitá compartir los artículos que entran en contacto con la saliva u otros líquidos del cuerpo. Además, debés tener tu propio nebulizador y aparatos para la limpieza de las vías respiratorias.Protegete de esos gérmenes limitando el tiempo que pasás en actividades tales como trabajar en el jardín o cortar el césped, o permanecer en obras de construcción o renovación de edificios.Al estar al día con tus vacunas, ayudás a prevenir infecciones, especialmente en sus formas severas. La vacunación de familiares y amigos también ayuda también a reducir este riesgoRevisá tu carnet de vacunación y preguntale a tu equipo de atención si necesita alguna vacuna.Además, colocate la Vacuna Antigripal anualmente y recordá que debés tener colocada la vacuna antineumococcica.