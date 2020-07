Buenos Aires: Recomendaciones ante aparición de fauna

El ministerio de Agroindustria bonaerense realiza encuentros por Zoom con municipios y productores para dar información y despejar dudas sobre cómo actuar ante la aparición de fauna que puede ser dañina para cultivos o para otras especies.

Después de los carpinchos, advierten sobre la presencia de jabalíes y pumas y otra fauna en campos bonaerenses.

El gobierno bonaerense tomó nota de la preocupación que generó en la provincia la aparición de especies como pumas y jabalíes en sectores de alta producción agropecuaria, y que alarmó por la posibilidad de que complique la actividad económica, ya lesionada por la pandemia de coronavirus.



Desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense, comenzaron a realizar reuniones informativas, para recabar las preocupaciones y dar recomendaciones a través de Zoom en la que pueden participar los referentes municipales y también los productores. El próximo encuentro será el 30 de agosto para intercambiar información y analizar las complejidades que se dan en torno a la especie.



Además, en esas reuniones brindan recomendaciones de cómo actuar ante la aparición de estos felinos y concientizan a los productores sobre la importancia que para la naturaleza tiene la preservación de los mismos.



La Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales dependiente del Ministerio bonaerense de Desarrollo Agrario, Viviana Di Marzio, detalló cómo es la mecánica ante los alertas.



Qué hacer ante la aparición de un puma



“Al recibir el llamado de un productor, le preguntamos dónde y cuantas veces vio a los pumas. En primera instancia, le damos recaudos técnicos para poder alejarlos, como colocar iluminaciones en los lugares que frecuentan para así ahuyentarlos, cercar el ganado de determinada manera, y alejar a los animales enfermos", señaló Di Marzio en declaraciones al sitio La Tranquera.



Agregó que "siempre es importante mantener sano al ganado, porque de lo contrario son más proclives a trasformarse en una presa e incentivan a los pumas a tener una actitud de caza. También recomendamos contar con perros pastores que avisen ante una situación anómala. Por otro lado, hay personas que han podido adoptar a pumas como mascotas, aunque parezca increíble”.



La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires elaboró un mapa en el que, entre otros temas, se puede observar la situación vinculada con la fauna, clickeando aquí.



De todos modos, agregó que no hay "un aumento exponencial de avistamientos de pumas"



“No hay un aumento exponencial de avistamientos de pumas que permita, recordó que la caza está prohibida por el Código Rural a diferencia de los jabalíes que hicieron su aparición en los últimos tiempos. Esta situación, si bien no es nueva, volvió a estar en evidencia a partir de las imágenes que mostraron la aparición de ejemplares y el choque de un patrullero contra uno de estos animales.



Propietarios de campos y trabajadores rurales señalaron que las piaras -como se denomina al conjunto de jabalíes- son voraces y causan numerosos daños no solo por lo que comen sino también por aplastamiento debido al pisoteo de los que marchan a través de los campos.



Y en este marco, denuncian la existencia de grandes plagas en zonas como La Chiquita, Villarino, Monte Hermoso, Chascomús, Lezama, Guerrero, Castelli, Monte y Gorchs, entre otras. “Se van expandiendo cada vez más dentro de la Provincia -afirman- y su explosión demográfica ya está empezando a tomar el sector norte, como Areco. Es impresionante ver cómo se han reproducido en tan poco tiempo” como reflejó el sitio la nueva radio suárez.



Claro que los jabalíes no son patrimonio de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos sufre también de este problema.



Fuente: BAE Negocios.-