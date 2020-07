Denuncian a un programa de Canal 13 por cocinar un animal en peligro de extinción

El gran premio de la cocina deberá enfrentar una demanda por parte de Fauna Silvestre luego de que cocinaran una especie protegida en peligro de extinción: una Mara Patagónica.

Federico Hollmann, coordinador de Fauna Silvestre de la provincia de Río Negro, habló del programa de cocina que emite Canal Trece en el que cocinaron la especie protegida. Dicha especie se ve amenazada por pumas, zorros y cazadores furtivos, así como la pérdida de su hábitat en el territorio donde habita, que va desde Catamarca a Santa Cruz, por eso que se considera como especie vulnerable y está prohibida su caza en todo el territorio del país, razón que lleva a determinar que, al realizar un plato con la carne de este animal, no hay posibilidades de que no sea un delito.



“Además del resarcimiento que determine la justicia, vamos a exigir un espacio en el programa para promocionar la problemática de esta especie”, manifestó Hollmann.



“En el día de ayer a la tarde recibimos un llamado donde nos informaban que en el programa El Gran Premio de la Cocina que se emite por El Trece estaban promocionando y llevando adelante la cocción de una liebre Mara.



La Mara es una especie protegida, está considerada como vulnerable en su estado de conservación. Ese acto confiere no sólo una infracción a la norma administrativa de la provincia, sino que además en el marco de la normativa nacional queda contemplado dentro de lo que son los delitos.



Durante la emisión del programa de ayer, martes 14 de julio, se cocinó en base a los sabores regionales de Río Negro. Uno de los platos que anunciaron era liebre. “En un momento del programa hacen una diferenciación de la libre europea y dicen qué tipo de animal era. La liebre europea es un lagomorfo y ellos hablan de un roedor, que es la Mara. Queda claro que estaban cocinando un roedor y que conocían la especie".



Fuente: Noticias Ambientales.-