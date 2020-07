Discusión entre vecinos, balacera y un joven muerto

Una discusión entre vecinos culminó con un enfrentamiento en barrio Juan Pablo II y un joven de 20 años fallecido, identificado como Ángel Juan Ignacio Jeres, El hecho ocurrió este jueves. La víctima fatal fue trasladada de urgencia al hospital San Martín con herida de bala en el abdomen, pero llegó sin vida al nosocomio.

Discusión entre vecinos, balacera y un joven fallecido

Según indicó el comisario Raúl Menescardi, jefe de la departamental Paraná de Policía, por el hecho hay dos detenidos.



"Hubo una gresca entre dos familias en el barrio Juan Pablo II, en calle Parera pasando Balbín. Esto empezó en horas de la madrugada por discusiones entre vecinos que viven enfrente e intervino personal de Comisaría 15°. Se trasladó a una persona a la dependencia, mientras se recibían las denuncias y se hacían las diligencias, se produjo una nueva discusión que terminó con un herido fatal", explicó.



"La persona no se domiciliaba en el barrio, se habría acercado por lo que me expresaron. Personal realiza en estos momentos las diligencias de rigor. Hasta el momento no se halló el arma de fuego", sostuvo el jefe departamental.



Según indicaron fuentes policiales tras los testimonios de testigos presenciales del hecho fueron demoradas dos personas, familiares entre sí, uno de ellos menor de edad.



Fuente: UNO