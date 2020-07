Fuerte rechazo de la Asamblea Vecinalista al loteo de los terrenos frente al Patito Sirirí

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná emitió un comunicado donde sentó posición en defensa del espacio situado en el Parque Urquiza de la capital provincial. Pidieron la revisión de normativas y la devolución de las playas otorgadas en comodato a los clubes que regulan el ingreso al río en la costanera baja.[{adj:85486 alignright}]



“Ante los hechos de público conocimiento, donde se ofrecen a la venta terrenos considerados por la ciudadanía como espacios verdes -extensión del Parque Urquiza en la zona del Patito Sirirí y Bajada de Parador”, la Asamblea expresó su “más enérgico rechazo a esa posibilidad, en el marco del derecho al paisaje y del déficit de espacios verdes y arbolado de nuestra ciudad”. Y en este orden, propuso “revisar las normativas vigentes sobre los espacios públicos, atendiendo a una justa y adecuada planificación urbana que resguarde el patrimonio cultural, paisajístico y social de todos los vecinos”.



El movimiento asambleario también exigió “la publicación, cuidado y puesta en valor, para no repetir las históricas pérdidas de espacios emblemáticos de nuestra querida Paraná; solicitar a las autoridades locales y a la ciudadanía toda, aunar esfuerzos para seguir manteniendo estos espacios verdes, respetando el derecho intangible al disfrute del paisaje de todos los ciudadanos de Paraná”, y acordó en la “la rápida y novedosa decisión del bloque oficialista de concejales de Paraná, tomando medidas de suspensión por un plazo mínimo de 180 días, a todo trámite administrativo relacionado con ese espacio”.



Los vecinalistas marcaron el acuerdo con la iniciativa del cuerpo oficialista de concejales en conformar “una comisión evaluadora de carácter amplio, planteada por dicho bloque, de la cual participen todas las fuerzas políticas representadas en el Concejo Deliberante, como también especialistas de áreas técnicas de la Municipalidad y organismos intervinientes en la temática, a la cual, entendemos, debe sumarse organizaciones de vecinos”.



En este mismo sentido, los vecinos se manifestaron en defensa del espacio público, ya que “es el lugar donde se socializa, es el ámbito de convivencia. Incluye las plazas, calles, parques, hospitales, escuelas, playas, etc. Es el ámbito de interrelación social y por lo tanto de construcción de Ciudadanía y Democracia. Con estos conceptos, hemos actuado en defensa de parte del Parque Botánico, a punto de ser apropiado por el monopolio Ersa-Moreno; del Parque Varisco, impidiendo la instalación de un Polo Tecnológico y un Plan de Manejo del mismo; del Parque Gazzano, anulando el comodato donde se otorgaba parte a un Club privado”, recordaron.



Por último, dejaron expresado sus críticas a “la venta espuria de la emblemática Fábrica Coceramic y del predio de Parques y Paseos; por el abandono del predio del ex Hipódromo; de la vergonzosa entrega de Los Arenales, como así también la devolución de las playas y la costa otorgadas en comodato a Clubes privados, sin libre acceso a los ciudadanos”.