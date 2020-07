Desde el CGE se confirmó a Upcn que no hay fecha certera del regreso a clases en la provincia

Ante la reciente aprobación del protocolo nacional para el regreso a clases, la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) se reunió con el presidente del Consejo General de Educación (CGE) y parte de su equipo para plantear la posición del sindicato al respecto.[{adj:73659 size-medium}]“Fuimos muy claros en que si no están dadas las condiciones, no vamos a exponer a los trabajadores en el regreso a las clases presenciales”, aseguró la secretaria Gremial del sindicato de estatales, Carina Domínguez y agregó: “Nuestros compañeros tienen una función muy especial en este contexto de pandemia ya que son quienes tienen la mayor responsabilidad de garantizar la higiene para toda la comunidad educativa”.



Desde Upcn se hizo hincapié en que se debe reforzar el personal en varias instituciones, ya que “hay escuelas que funcionan en dos turnos y cuentan con un solo ordenanza. Además, pedimos que no solo se nos informe sobre los avances en cuanto al protocolo sino que se tenga en cuenta la palabra y las opiniones de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan como ordenanzas”, se indicó en un parte de presan sindical.



Otro pedido específico del sindicato fue que se establezca el Protocolo Marco y también funcione un equipo a cargo del CGE, con participación de profesionales de higiene y seguridad y que sea el responsable de controlar el cumplimiento de las recomendaciones. “No desde una oficina en el Consejo General de Educación, sino realmente saliendo a las escuelas para ver si ese protocolo se cumple”, sostuvo Domínguez.



Talleres



En otro orden, Upcn planteó la necesidad de capacitar al personal en cuanto a limpieza, higiene y seguridad ya que en el marco de la pandemia por coronavirus, las exigencias cambian sustancialmente respecto al contexto en el que habitualmente se desenvuelven las actividades.



Desde el CGE, se informó en tanto que no hay una fecha precisa de regreso a clases y que en agosto se van a realizar las tareas necesarias para poner las escuelas en condiciones. “Por el momento se está gestionando la compra centralizada de insumos y materiales, tanto para protección de las y los trabajadores como así también, productos de limpieza en general”, se detalló.



Finalmente, se indicó que se elabora un protocolo provincial. Y en este sentido, el titular del CGE, Martin Müller, se comprometió a compartirlo este borrador con el gremio “A partir de ahí haremos las observaciones y aportes que correspondan, tratando de colaborar en la medida de lo posible, siempre y cuando previo a su aplicación se den las condiciones que le estamos requiriendo a las autoridades”, concluyó Domínguez.