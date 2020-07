Eichbaum,que "el tiempo de la Justicia está detenido".

El presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), Ariel Eichbaum, afirmó en el acto virtual por el 26 aniversario del atentado terrorista que "el tiempo de la Justicia está detenido" desde el 18 de julio de 1994: "Vivimos en impunidad, el terrorismo gana la batalla y la democracia no puede saldar una de sus deudas más vergonzantes". En Entre Ríos el acto será este sábado.



Con la consigna “Que la justicia no se lave las manos”, en un acto virtual pero con un reclamo tan real como siempre, se recordaron a las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos del ataque terrorista a la Amia, al cumplirse este sábado 26 años de aquel 18 de julio de 1994.

En ese marco, Eichbaum reclamó "acciones concretas contra Hezbollah" en relación al atentado a la mutual judía ocurrido hace 26 años, y solicitó que "se extremen los esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas de los ciudadanos iraníes acusados sigan vigentes en Interpol".

"Ochenta y cinco muertos, y no hay un solo preso", dijo el titular de la AMIA durante el tradicional acto.



El acto en Entre Ríos



Por una cuestión religiosa, en Entre Ríos se trasmitirá el 18 entre las 19, por la página de Facebook Mekorot Paraná.

En el acto brindará su testimonio Luís Czyzewski (papá de Paola, víctima del atentado) y participará Mauricio Charovsky, músico local.