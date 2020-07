El Senado comienza a debatir el proyecto de ley de teletrabajo

Tras su aprobación en Diputados, el Senado nacional puso en agenda el proyecto de teletrabajo, que será analizado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. No se descartan cambios en la iniciativa, lo que haría que el texto vuelva en revisión a la Cámara baja, supo AIM.

Buscan regular el teletrabajo

Según pudo saber AIM, la iniciativa será tratada este jueves a las 11 en una reunión virtual de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside Daniel Lovera (Frente de Todos).



Qué dice el texto



El proyecto establece presupuestos legales mínimos para la modalidad del teletrabajo, extendida con la pandemia del Covid-19, y deja en manos de los convenios colectivos las regulaciones específicas de cada actividad.



Entre los puntos principales, se garantiza que la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.



El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual.



Se considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso, y se contemplan las tareas de cuidado de menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad.



El empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica, que quedará exenta del pago del impuesto a las Ganancias.



El proyecto aprobado también incluye los derechos colectivos y la representación sindical; el derecho a la intimidad y la privacidad del domicilio; y la creación de un registro de empresas que utilicen esta modalidad, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.



La ley entraría en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



En la Cámara alta, el oficialismo evalúa mejorar la redacción sobre algunos aspectos, como los accidentes de trabajo, y además persisten los cuestionamientos por parte del sector empresario.



Por caso, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) consideró que “de no mediar modificaciones, la ley será de muy difícil implementación”.



“Cuestiones vinculadas a la reversibilidad consensuada por ambas partes o con un marco de preaviso, jornadas flexibles, nuevos costos sobre el sector empleador, fiscalización e impacto en las alícuotas de ART, parecieran no haber sido atendidas adecuadamente”, dicen desde el sector empresarial.



Cabe recordar que, en la Cámara baja, el proyecto fue aprobado hace 20 días, con 214 votos afirmativos y solo uno negativo.