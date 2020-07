El supuesto Planeta 9 del Sistema Solar podría ser en realidad un agujero negro

Científicos de Harvard y la “Black Hole Initiative” se encuentran investigando si el teórico Planeta 9 de nuestro Sistema Solar no es en realidad un agujero negro. Para descubrirlo utilizarán el telescopio Lsst (Legacy Survey of Space and Time), que operará desde Chile desde 2022.

Será investigado por científicos de Harvard y la "Black Hole Initiative". Utilizarán el telescopio Lsst que operará desde Chile desde 2022.

Varias teorías astronómicas aseguran que existe un Planeta 9 más allá de los límites de Neptuno. Recordemos que para la ciencia sólo existen ocho ya que eliminó a Plutón de la categoría.



Para averiguarlo, se desarrolló un nuevo método para buscar agujeros negros, que se basa en los destellos que resultan de la perturbación de cometas interceptados.



“En la vecindad de un agujero negro, los cuerpos pequeños que se acercan a él se derriten como resultado del calentamiento desde la acumulación de gas de fondo del medio interestelar hacia el agujero negro. Debido a que los agujeros negros son intrínsecamente oscuros, la radiación que emite la materia en su camino hacia la boca del agujero negro es nuestra única forma de iluminar este ambiente oscuro”, aseguró el estudiante Amir Siraj, parte del equipo de astronomía de Harvard.



Esta investigación tendrá en vilo a la comunidad científica de todo el mundo, ya que su resultado podría ser de gran impacto. Podría ser la primera detección de un nuevo planeta en el Sistema Solar en dos siglos o la primera vez que se encuentra un agujero negro de masa planetaria dentro del mismo, algo sin precedentes.



“Ha habido gran cantidad de especulaciones sobre explicaciones alternativas para las órbitas anómalas observadas en el sistema solar exterior. Una de las ideas presentadas fue la posibilidad de que el planeta Nueve pudiera ser un agujero negro del tamaño de una naranja con una masa de cinco a diez veces mayor que la de la Tierra”, cerró Siraj.



Fuente: noticiasambientales.com/