Fuerte respaldo a la Obra Social provincial

Para colaborar y buscar herramientas conjuntas que sirvan a mejorar los aportes que ingresan al Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), y a la salud en general, actores sociales comprometidos con el espacio que se construyó en apoyo al directorio de los trabajadores que conducen la obra social, se expresaron ante la sociedad entrerriana e hicieron públicas las situaciones que los atraviesan en materia de salud, supo AIM.



Analizando el contexto actual y ante la necesidad de mejorar el sistema de salud para que siga siendo solidario, el colectivo expresó que “todos los actores sociales somos necesarios, y bregamos por el compromiso del Estado, la obra social, y los prestadores, para que se sostenga y respeten los nomencladores y el vademécum”.

Más adelante, advirtió que “lo que vivimos actualmente, la pandemia mundial de COV-SARS2, puso en el centro del debate el tema de la Salud y con ella, todo lo que concierne y rodea a la misma. Los avatares económicos de arrastre que trae el país y que se expresan, entre otras cosas, en la inflación que sufrimos cotidianamente, castigan a nuestra obra social. Sin embargo, a pesar situaciones éticas políticas y otras que vulneran el derecho a la salud, nuestra obra social sigue atendiendo y dando respuestas a necesidades y demandas de sus afiliados, más de 300.000”.

No obstante, el colectivo aclaró: “Debemos ser claros ¿cómo sigue funcionando la Obra social, si todo aumenta a valor dólar o euro, en algunos casos, cuando hablamos de medicamentos de alto costo o insumos. Para visualizar algunos números, en 1738 afiliados la obra social invierte 1,653 millones de pesos, el 29 por ciento de Presupuesto Anual Prestacional de 2019, lo significa un esfuerzo enorme porque es mucho volumen de recursos que se deben cubrir en pocos afiliados. Esto se debe a los medicamentos de altos costos que ingresan al país, y que las obras sociales deben cubrir sin algún tipo de reparo. La realidad indica que las obras sociales provinciales, no son parte del sistema de reintegro que hace la nación”. También agregó que “la aprobación de la ley de orden público de fibrosis quística les representará a los afiliados de Iosper una inversión de 315 millones de pesos anuales de piso, lo que significa el cinco por ciento de su Presupuesto Prestacional Anual. Se trata de otro daño profundo al ya vapuleado sistema de salud. Nuevamente se sancionan leyes especiales que comprometen los recursos del sistema de salud solidario, sin decir de dónde se van a sacar los recursos”

Además, afirmó que “Iosper está presente en esas necesidades que protegen y atienden los Derechos de sus afiliados. En este momento donde la pandemia arrasa en todo el mundo, los avances tecnológicos, el alto costo de la industria del medicamento, y los lobbys de los sectores empresariales, hacen que se siga poniendo en riesgo el actual sistema solidario de salud”.

Restitución del dos por ciento

El colectivo también reseñó los aportes y contribuciones de las demás obras sociales provinciales, y destacó que Iosper es la prestadora de salud provincial que menos recursos recibe en todo el país. También señaló la necesidad de restablecer la contribución patronal del sector pasivo, el dos por ciento retirado por la Ley 8706/95 de Emergencia, lo que generaría un ingreso de 55 millones de pesos mensuales, a valores de la actualidad.

“Las obras sociales, como Iosper, se financian con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia, si tiene una obra social sindical, aporta un tres por ciento de su sueldo para financiarla, y su empleador suma otro seis por ciento. Ya sabíamos, antes que se desatara esta pandemia, que el sistema está colapsado y en cualquier momento se funde. Por eso reclamamos tomar medidas en conjunto para garantizar el sostenimiento del sistema solidario de salud. Si no alcanza el nueve por ciento de aporte entre la retención del empleado, y lo de la patronal, menos aún alcanza el 7,5 por ciento que tiene Iosper”, advirtió el colectivo.

Salud solidaria

El colectivo aseguró que su accionar “es ético político, no dudamos que la salud es un derecho humano fundamental de primer orden contenidas en nuestra Constitución Nacional, en sus Artículos 41, 42, así como en normas internacionales. Por eso, atendemos las posibilidades concretas específicas de nuestra obra social, que cuida a sus afiliados, y bregamos conjuntamente para sostenerla, responsablemente”.

Firman el documento Agrupamiento Empleados Unidos por Iosper, Agrupamiento Activos y Retirados de la Policía, Apler, Ajer, Jubilados, y militantes sociales.

La salud se expresa correctamente cuando el Hombre vive comprendiendo y luchando frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico mental y social le impone. Dr. Floreal Ferrara.