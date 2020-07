La ley de fibrosis quística demandará a Iosper más de 315 millones de pesos anuales

En estos días, el Senado de la Nación sancionará definitivamente el proyecto de ley que declara “de interés nacional” la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis, lo que hará que las obras sociales tengan a su cargo, obligatoriamente, la cobertura del 100 por ciento de las prestaciones que necesiten los pacientes afectados por esta patología. “La aprobación de la ley de orden público de fibrosis quística les representará a los afiliados del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), una inversión de 315 millones de pesos anuales de piso, lo que significa el cinco por ciento de su Presupuesto Prestacional Anual”, confirmó a AIM el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.

La ley de fibrosis quística demandará a Iosper el 5 por ciento de su Presupuesto Anual Prestacional.

El funcionario advirtió que “se trata de otro daño profundo al ya vapuleado sistema de salud. Nuevamente se sancionan leyes especiales que comprometen los recursos del sistema de salud solidario, sin decir de dónde se van a sacar los recursos”



Al mencionar aspectos sustanciales, más complejos en lo económico, no en lo que respecta a los afiliados sino por el financiamiento que nunca se evaluó y al que jamás se asignaron fondos específicos, como es el caso de los medicamentos de alto costo, las nuevas tecnologías y la aplicación de leyes especiales para las que jamás se destinaron fondos, o que no corresponde cubrir a la obra social, Cañete detalló que “en 7.974 afiliados que padecen diabetes se invirtieron 416 millones de pesos, lo que significó el 7,36 por ciento del Presupuesto Anual Prestacional de la obra social, correspondiente al año 2019. Luego, 1.738 afiliados recibieron una inversión de 1.653 millones de pesos (el 29,29 por ciento) en medicamentos, en tanto, 6.668 afiliados que presentaron el Certificado Único de Discapacidad (CUD), recibieron de Iosper en el mismo año, 1.380 millones de pesos, lo cual implica el 24.45 por ciento”.



El presidente del Directorio Obrero advirtió que, "si este proyecto de ley es aprobado, el sistema de obras sociales provinciales tendrá a su cargo obligatoriamente la cobertura total del 100 por ciento de las prestaciones que necesiten los pacientes afectados por fibrosis quística, no sólo medicamentos, sino también suplementos dietarios y nutricionales, equipos médicos, kits de tratamientos y terapias de rehabilitación. Una vez más, los legisladores nacionales omitieron un detalle muy importante: prever cómo se financiará".



Salud, a punto de colapso



El funcionario señaló que el sistema de salud solidario "está a punto de colapsar, en un precario equilibrio entre sus ingresos y las actuales prestaciones de salud. La sanción de esta ley se sumaría a las decenas de otras normas que obligan a la cobertura de tratamientos de elevado costo y, aún fuera de lo que hace a la salud, ordenan también cubrir transporte, comida y educación".



También señaló que, "leyes como estas, son las que, junto con la judicialización de la salud, socavan las bases del sistema solidario".